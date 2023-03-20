"ذا أتلتيك" تكشف أسباب ابتعاد صفقة بيلينغهام عن ليفربول

وينتهي عقد بيلينغهام مع دورتموند في يونيو 2025، لكن يريد اللاعب الرحيل وعدم التمديد رغم محاولات النادي الألماني في الفترة الماضية، وهو ما قد يرغم مسؤولي الفريق الألماني على بيع موهبته رغم عدم وجود بند شرط جزائي في عقده.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، في تقرير لها، اليوم الإثنين، أن صفقة بيلينغهام قد ابتعدت عن ليفربول بسبب المطالب المالية الكبيرة التي يطلبها دورتموند للموافقة على بيعه.

وأشارت إلى أن الصفقة صعبة على جميع الأندية، لأن بروسيا دورتموند يريد الحصول على 150 مليون يورو مقابل رحيل اللاعب، ورغم إعجاب يورغن كلوب بأداء بيلينغهام إلا أن ليفربول قد ابتعد عن الصفقة مقارنة بإمكانيات ريال مدريد ومانشستر سيتي المادية.