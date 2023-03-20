"ذا أتلتيك" تكشف أسباب ابتعاد صفقة بيلينغهام عن ليفربول
كشفت صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية عن أبرز الأسباب وراء استبعاد إمكانية قدرة ليفربول الإنجليزي على ضم جود بيلينغهام، نجم بروسيا دورتموند الألماني.
ويعد ليفربول أحد أبرز الأندية الراغبة في التعاقد مع بيلينغهام بنهاية الموسم الحالي في ظل منافسة كل من ريال مدريد، ومانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد وتشيلسي رغم عدم رغبة بروسيا دورتموند في رحيل النجم الإنجليزي عن فريقهم.
وينتهي عقد بيلينغهام مع دورتموند في يونيو 2025، لكن يريد اللاعب الرحيل وعدم التمديد رغم محاولات النادي الألماني في الفترة الماضية، وهو ما قد يرغم مسؤولي الفريق الألماني على بيع موهبته رغم عدم وجود بند شرط جزائي في عقده.
وأوضحت الصحيفة البريطانية، في تقرير لها، اليوم الإثنين، أن صفقة بيلينغهام قد ابتعدت عن ليفربول بسبب المطالب المالية الكبيرة التي يطلبها دورتموند للموافقة على بيعه.
وأشارت إلى أن الصفقة صعبة على جميع الأندية، لأن بروسيا دورتموند يريد الحصول على 150 مليون يورو مقابل رحيل اللاعب، ورغم إعجاب يورغن كلوب بأداء بيلينغهام إلا أن ليفربول قد ابتعد عن الصفقة مقارنة بإمكانيات ريال مدريد ومانشستر سيتي المادية.
وأوضح التقرير: "ما يبعد ليفربول أيضًا عن الصفقة هو أداء الفريق في الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي وابتعاده عن المركز الرابع والمؤهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل برصيد 7 نقاط بعد مرور 26 جولة".
ويحتل ليفربول حاليًّا المركز السادس بفارق 7 نقاط عن توتنهام صاحب المركز الرابع، وأكدت الصحفية أن عدم التأهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل سوف يؤثر على الميزانية التي ستحددها إدارة الريدز للإنفاق في الميركاتو.
ورغم ذلك فلا يزال أمام ليفربول مباراتان مؤجلتان في الدوري الإنجليزي، مع الوضع في الاعتبار أن نادي نيوكاسل يونايتد أيضًا قد يشكل خطرًا، إذ يحتل المركز الخامس برصيد 47 نقطة من 26 مباراة مثل "الريدز".