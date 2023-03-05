محمد صلاح يتحدث عن رغبته في تحطيم الأرقام القياسية ودوره الجديد مع ليفربول
يعترف النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول، بأنه كان يسعى قبل أكثر من أربع سنوات ليصبح هداف ليفربول التاريخي في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أوضح الأسباب الكامنة وراء معاناة فريقه الموسم الحالي.
وبفضل هدفه في الفوز 2-صفر على وولفرهامبتون واندرارز، يوم الأربعاء الماضي، تأخر صلاح بفارق واحد عن روبي فاولر صاحب المركز السادس في قائمة الهدافين في تاريخ النادي بالدوري.
في الدوري الإنجليزي الممتاز وحده، كان فاولر هداف ليفربول بعد أن سجل 128 مرة في 266 مباراة، حيث وصل صلاح إلى 127 في 205 مباريات.
ويلتقي ليفربول مع مانشستر يونايتد، الذي يعد مع جاره مانشستر سيتي المنافس المفضل لصلاح بعد 10 أهداف في 11 مباراة، يوم الأحد، حيث يدرك قائد الفراعنة أنه قريب من رقم قياسي جديد يتطلع إليه منذ فترة طويلة.
صلاح والأرقام القياسية
وقال النجم البالغ من العمر 30 عامًا، لشبكة "سكاي سبورتس"، يوم السبت: "الأرقام القياسية بالنسبة لي أمر خاص حقًا، عندما جئت، بعد موسمي الأول، كان لدي 31 هدفًا وكنت أقول لنفسي أريد أن أكون أفضل هداف لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز. إنه شيء أسعى إليه حقًا".
وأضاف صلاح: "لدي بعض الأرقام الجيدة في ليفربول. لكي نكون منصفين، طالما أننا نحقق شيئًا مع الفريق فهذا هو أهم شيء بالنسبة لي. أنا سعيد جدًا وفخور بتحطيم الأرقام القياسية والفوز بالألقاب في فريق مثل ليفربول. لا أريد أن أكون في فريق أصغر وأن أكون اللاعب الوحيد الذي يحطم الأرقام القياسية وهذا كل شيء".
وتابع: "سيكون من الجيد أن تحقق الرقم القياسي في هذه المباراة الكبيرة خاصة ضد يونايتد، نحن نعرف العلاقة بين الفريقين، بالطبع هناك دافع إضافي ولكن أيا كان من يسجل (ضد يونايتد) فأنا سعيد بذلك، لكن هذه المباراة نحتاج فقط للفوز لأننا نريد أن نكون أقرب إلى المراكز الأربعة الأولى.
"إنه أمر كبير لأن يونايتد في الوقت الحالي يسير بشكل رائع في الدوري وكافة البطولات التي ينافس فيها، ويفوز في كل مباراة تقريبًا، ولديه فريق جيد ولاعبون جيدون والفريق يتمتع بالاستقرار والثقة. نحن بحاجة فقط للعب بنفس أدائنا ومحاولة الاستمتاع".
ويخوض ليفربول المواجهة المهمة على أمل تعزيز آماله في التأهل لدوري أبطال أوروبا بعد حصد 10 نقاط من 12 متاحة أعادت الفريق إلى المنافسة بعد بداية سيئة للعام الحالي.
موسم سيئ
وخرج ليفربول مبكرًا من كأس رابطة الأندية الإنجليزية وكأس الاتحاد الإنجليزي رغم أنه حامل اللقب، ويواجه مهمة صعبة للبقاء في دوري أبطال أوروبا بعد الهزيمة المذلة 5-2 على أرضه أمام ريال مدريد في ذهاب دور الستة عشر، وبالنسبة لصلاح، هناك عدد من الأسباب وراء فشل فريق المدير الفني الألماني يورغن كلوب في الارتقاء إلى مستوى التوقعات قبل الموسم.
وقال النجم المصري: "في رأيي لا أريد إعطاء أعذار، لكن تعرضنا لبعض الإصابات في البداية وخط هجومنا المكون من ثلاثة لاعبين جدد تماما. لدينا أيضًا لاعبون جدد يحتاجون إلى وقت للتكيف مع طريقة لعبنا. أتذكر عندما حضرت وكذلك بوبي (فيرمينو) وساديو (ماني)، فإننا احتجنا وقتًا لفهم كيف ندافع، يستغرق ذلك وقتا، لم نتمكن من الضغط مباشرة بعد الموسم الأول، أخذنا وقتًا للقيام بذلك بشكل صحيح".
وأردف: "هل سيأتي الآن؟ أتمنى. لا أريد أن أقول إن الوقت قد حان الآن، ولكن عندما نتدرب معًا وأرى اللاعبين، فإن الجميع يريد التعلم ويريد فهم ما يريده المدير الفني منهم. يستغرق الأمر وقتًا فقط حتى يعود اللاعبون من الإصابات والحصول على المزيد من الاستقرار في الفريق، ونأمل أن نتمكن من الاستمرار في الفوز".
ويخوض صلاح موسمه السادس في ليفربول ويعتقد أنه تحمل مسؤولية إضافية لكونه أحد كبار اللاعبين في الفريق، موضحا: "أنا في الـ30 من عمري، لذلك لديك بعض اللاعبين الشباب الذين تحتاج إلى أن تكون إلى جانبهم عندما يحتاجون إليك، وعندما يريدون التحدث والنصيحة. إنه يضع المزيد من المسؤولية على عاتقك ولكن هذا ما أحبه وهذا ما أفعله".