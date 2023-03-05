محمد صلاح يتحدث عن رغبته في تحطيم الأرقام القياسية ودوره الجديد مع ليفربول

صلاح والأرقام القياسية

وقال النجم البالغ من العمر 30 عامًا، لشبكة "سكاي سبورتس"، يوم السبت: "الأرقام القياسية بالنسبة لي أمر خاص حقًا، عندما جئت، بعد موسمي الأول، كان لدي 31 هدفًا وكنت أقول لنفسي أريد أن أكون أفضل هداف لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز. إنه شيء أسعى إليه حقًا".

وأضاف صلاح: "لدي بعض الأرقام الجيدة في ليفربول. لكي نكون منصفين، طالما أننا نحقق شيئًا مع الفريق فهذا هو أهم شيء بالنسبة لي. أنا سعيد جدًا وفخور بتحطيم الأرقام القياسية والفوز بالألقاب في فريق مثل ليفربول. لا أريد أن أكون في فريق أصغر وأن أكون اللاعب الوحيد الذي يحطم الأرقام القياسية وهذا كل شيء".

وتابع: "سيكون من الجيد أن تحقق الرقم القياسي في هذه المباراة الكبيرة خاصة ضد يونايتد، نحن نعرف العلاقة بين الفريقين، بالطبع هناك دافع إضافي ولكن أيا كان من يسجل (ضد يونايتد) فأنا سعيد بذلك، لكن هذه المباراة نحتاج فقط للفوز لأننا نريد أن نكون أقرب إلى المراكز الأربعة الأولى.

"إنه أمر كبير لأن يونايتد في الوقت الحالي يسير بشكل رائع في الدوري وكافة البطولات التي ينافس فيها، ويفوز في كل مباراة تقريبًا، ولديه فريق جيد ولاعبون جيدون والفريق يتمتع بالاستقرار والثقة. نحن بحاجة فقط للعب بنفس أدائنا ومحاولة الاستمتاع".

ويخوض ليفربول المواجهة المهمة على أمل تعزيز آماله في التأهل لدوري أبطال أوروبا بعد حصد 10 نقاط من 12 متاحة أعادت الفريق إلى المنافسة بعد بداية سيئة للعام الحالي.