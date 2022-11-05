تسوبيل لـ"إرم نيوز": ألمانيا ستحقق لقب كأس العالم بشرط.. وأحلم بانضمام محمد صلاح إلى بايرن ميونخ (حوار)
اقترب موعد انطلاق بطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر في الفترة بين 20 نوفمبر الجاري إلى 18 ديسمبر المقبل لأول مرة في الوطن العربي.
وتحدث المدرب الألماني راينر تسوبيل أحد نجوم بايرن ميونخ السابقين عن العديد من الأمور في حواره مع "إرم نيوز".
مستر تسوبيل، كيف ترى إقامة كأس العالم في قطر؟
كأس العالم يظل كرنفالا كرويا مبهجا ينتظره الجميع من عشاق الساحرة المستديرة وأتمنى أن نشاهد أداء مميزا من نجوم اللعبة في قطر.
ما حظوظ المنتخب الألماني في رأيك بالتتويج بلقب المونديال؟
ربما لا يتوقع الكثيرون أن يحقق "المانشافت" اللقب، ولكن المنتخب الألماني يملك بالفعل لاعبين رائعين وقواما مميزا ومدربا لديه طموح كبير وهو هانز فليك.
-هل ترشح المنتخب الألماني لحصد اللقب المونديالي؟
بشرط أن يقدم المانشافت بداية قوية في كأس العالم فإذا حقق انتصارات مميزة في مرحلة المجموعات يكتسب اللاعبون الثقة وهو ما يحتاجه فقط الفريق.
هل يتأثر منتخب ألمانيا بخروجه المبكر في مونديال 2018؟
لا أعتقد ذلك وإذا كان هناك تأثير فسيكون دافعاً للاعبين من أجل تحقيق نتائج مميزة لرد اعتبار الكرة الألمانية، ولكن في رأيي إن المعادلة تغيرت، فالمدرب يواكيم لوف رحل عن منصبه وتولى مدرب آخر وهناك عناصر جديدة في المنتخب.
هل تعتقد أنك كنت سيئ الحظ لعدم المشاركة مع منتخب ألمانيا رغم تألقك مع بايرن ميونخ حين كنت لاعبا؟
كان اللعب في منتخب ألمانيا حلما بعيد المنال بالنسبة لي رغم أنني كنت أشارك أساسيا مع العديد من الأساطير في تشكيلة البايرن مثل فرانز بيكينباور وجيرد مولر ولكن في النهاية أنا راضٍ عما قدمته كلاعب.
بالحديث عن بايرن ميونخ.. كيف ترى أداءه تحت قيادة مديره الفني جوليان ناغلزمان؟
بايرن يملك لاعبين رائعين مثل ليروي ساني وكينغسلي كومان وجمال موسيالا وخبرات توماس مولر ولكن الفريق مازال ينتظر الكثير من لاعبه الجديد ساديو ماني، فهو لاعب موهوب صاحب خبرات ولكننا ننتظر المزيد.
هل تتحفظ على مستوى ساديو ماني مع بايرن ميونخ؟
أنصحه فقط بالمزيد من العمل وتسجيل الأهداف خاصة أنه يملك القدرات المميزة هجوميا.
من اللاعب الذي تتمنى انضمامه إلى بايرن ميونخ؟
بلا شك محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، فهو أحد أفضل لاعبي العالم.
أخيراً.. ماذا عن انطلاقة الأهلي المصري مع المدرب السويسري مارسيل كولر؟
تشرفت بتدريب الأهلي منذ 23 عاما تقريبا، الأهلي فريق رائع ولكنني حزين لخسارته الدوري في آخر موسمين فهو أمر صادم لمشجعي الفريق إلا أنني أجد كولر يقوم بعمل رائع وتوج بلقب السوبر أمام الزمالك.
أنا أعلم كولر جيداً وشاهدته حين كان مدرباً في الدوري الألماني مع بوخوم وقام بعمل رائع ومميز وأتمنى له التوفيق لإعادة لقب الدوري للأهلي.