تسوبيل لـ"إرم نيوز": ألمانيا ستحقق لقب كأس العالم بشرط.. وأحلم بانضمام محمد صلاح إلى بايرن ميونخ (حوار)

اقترب موعد انطلاق بطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر في الفترة بين 20 نوفمبر الجاري إلى 18 ديسمبر المقبل لأول مرة في الوطن العربي.

وتحدث المدرب الألماني راينر تسوبيل أحد نجوم بايرن ميونخ السابقين عن العديد من الأمور في حواره مع "إرم نيوز".

مستر تسوبيل، كيف ترى إقامة كأس العالم في قطر؟

كأس العالم يظل كرنفالا كرويا مبهجا ينتظره الجميع من عشاق الساحرة المستديرة وأتمنى أن نشاهد أداء مميزا من نجوم اللعبة في قطر.

ما حظوظ المنتخب الألماني في رأيك بالتتويج بلقب المونديال؟

ربما لا يتوقع الكثيرون أن يحقق "المانشافت" اللقب، ولكن المنتخب الألماني يملك بالفعل لاعبين رائعين وقواما مميزا ومدربا لديه طموح كبير وهو هانز فليك.

-هل ترشح المنتخب الألماني لحصد اللقب المونديالي؟

بشرط أن يقدم المانشافت بداية قوية في كأس العالم فإذا حقق انتصارات مميزة في مرحلة المجموعات يكتسب اللاعبون الثقة وهو ما يحتاجه فقط الفريق.

هل يتأثر منتخب ألمانيا بخروجه المبكر في مونديال 2018؟

لا أعتقد ذلك وإذا كان هناك تأثير فسيكون دافعاً للاعبين من أجل تحقيق نتائج مميزة لرد اعتبار الكرة الألمانية، ولكن في رأيي إن المعادلة تغيرت، فالمدرب يواكيم لوف رحل عن منصبه وتولى مدرب آخر وهناك عناصر جديدة في المنتخب.