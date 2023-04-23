محرز عن رقمه القياسي: حتى أمي لم تولد قبل هذا التاريخ

علّق رياض محرز، نجم فريق مانشستر سيتي، على تألقه في المباراة التي جمعته، يوم السبت، ضد شيفيلد يونايتد في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وحقق مانشستر سيتي فوزا ثمينا على حساب شيفيلد بثلاثة أهداف دون رد، على ملعب "ويمبلي" في نصف نهائي الكأس.

وشهدت المباراة تألق رياض محرز، والذي تمكن من تسجيل "هاتريك"، ليقود مانشستر سيتي إلى نهائي البطولة.

وهذه أول مرة يسجل فيها لاعب ثلاثة أهداف في قبل نهائي كأس الاتحاد منذ أليكس دوسون مع مانشستر يونايتد أمام فولهام في 1958.

وقال رياض محرز في تصريحات إعلامية تعليقا على تحطيم الرقم التاريخي: "في هذا التاريخ حتى أمي لم تولد بعد، لذلك من الجيد سماع ذلك".