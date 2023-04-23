محرز عن رقمه القياسي: حتى أمي لم تولد قبل هذا التاريخ
علّق رياض محرز، نجم فريق مانشستر سيتي، على تألقه في المباراة التي جمعته، يوم السبت، ضد شيفيلد يونايتد في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.
وحقق مانشستر سيتي فوزا ثمينا على حساب شيفيلد بثلاثة أهداف دون رد، على ملعب "ويمبلي" في نصف نهائي الكأس.
وشهدت المباراة تألق رياض محرز، والذي تمكن من تسجيل "هاتريك"، ليقود مانشستر سيتي إلى نهائي البطولة.
وهذه أول مرة يسجل فيها لاعب ثلاثة أهداف في قبل نهائي كأس الاتحاد منذ أليكس دوسون مع مانشستر يونايتد أمام فولهام في 1958.
وقال رياض محرز في تصريحات إعلامية تعليقا على تحطيم الرقم التاريخي: "في هذا التاريخ حتى أمي لم تولد بعد، لذلك من الجيد سماع ذلك".
وأضاف: "تسجيل الهاتريك هو شعور جيد، أهم شيء هو أننا أردنا اليوم التأهل إلى النهائي بعدما فشلنا في تحقيق ذلك خلال موسمين أو ثلاثة على التوالي".
وتابع: "أعتقد أنني قدمت مباراة جيدة، لا أعرف حقًا أي هدف كان الأفضل، إنه إنجاز جيد للفريق، لقد أخذنا المباراة على محمل الجد".
وأردف: "التواجد في النهائي يعني الكثير، نريد حقًا العمل بجد في كل بطولة مستمرين بها، نحن في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي وهو أمر مذهل".
واختتم: "الآن علينا التركيز على الدوري والمباراة التالية ضد آرسنال، لدينا فريق جيد للغاية، علينا الاستمرار".
ولم يستقبل سيتي أي هدف، بينما أحرز 17 هدفا في مشوار الوصول إلى النهائي للمرة 12، حيث قد يواجه مانشستر يونايتد في أول نهائي لهذه المسابقة بين قطبي المدينة، ويلعب يونايتد مع برايتون آند هوف ألبيون غدا الأحد.