ترتيب الدوري الإنجليزي: آرسنال يصعق تشيلسي ويستعيد الصدارة من مانشستر سيتي

استعاد آرسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد الفوز على تشيلسي بنتيجة 1/0 اليوم الأحد، في قمة مباريات الجولة الـ15 من البريميرليغ.

وعلى ملعب ستامفورد بريدج انتهى الشوط الأول على نتيجة التعادل السلبي.