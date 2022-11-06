ترتيب الدوري الإنجليزي: آرسنال يصعق تشيلسي ويستعيد الصدارة من مانشستر سيتي
استعاد آرسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد الفوز على تشيلسي بنتيجة 1/0 اليوم الأحد، في قمة مباريات الجولة الـ15 من البريميرليغ.
وعلى ملعب ستامفورد بريدج انتهى الشوط الأول على نتيجة التعادل السلبي.
ووقع البرازيلي غابرييل ماغاليس الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 63 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
ولعب بوكايو ساكا ضربة ركنية وصلت إلى غابرييل ماغاليس ليسددها مباشرة في مرمى الحارس إدوارد ميندي.
وحقق آرسنال الفوز الثالث على التوالي في مواجهاته المباشرة مع تشيلسي.
ورفع الفوز رصيد آرسنال إلى 34 نقطة من 13 مباراة ليستعيد صدارة الترتيب متقدما بنقطة وحيدة عن مانشستر سيتي الثاني.
وحقق آرسنال الفوز الـ11 مقابل خسارة وحيدة وتعادل وحيد.
في حين جمدت الخسارة رصيد تشيلسي عند 21 نقطة في المركز السابع وقد خسر للمرة الرابعة وتعادل 3 مرات وحقق الفوز 6 مرات.