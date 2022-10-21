تشاكا: خلافي السابق مع جماهير آرسنال وضعني في موقف صعب

قال لاعب وسط آرسنال غرانيت تشاكا، إن خلافه مع جماهير النادي قبل ثلاث سنوات وضعه في موقف صعب واقترب من الرحيل عن متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وخلال التعادل 2-2 مع كريستال بالاس في استاد الإمارات، في أكتوبر تشرين الأول 2019، استقبلت الجماهير قرار استبدال تشاكا بهتافات ساخرة وصيحات استهجان ليضع اللاعب السويسري يده في أذنه أثناء سيره نحو غرفة الملابس.

وقال تشاكا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "كنت قريبا جدا جدا (من مغادرة آرسنال) وعندما أقول قريبا جدا جدا كان الأمر كما لو كنتم تمتلكون الأشياء هنا وكنت بحاجة فقط لأخذها والمغادرة من الباب".

وأضاف: "في هذه اللحظة، لا ترى أي شخص بالقرب منك هذه أكبر مشكلة. أنت تجلس في مكان مظلم وتشعر بالوحدة".

وجرد الدولي السويسري من شارة القيادة بعد الحادث وغاب عن الفريق لمدة شهر بقرار من المدرب حينها أوناي إيمري.

وقال تشاكا: "أتمنى ألا يكون أحد في الوضع الذي كنت فيه. إذا طُلب مني العودة والتفكير في الأمر، لا أريد ذلك لأنني لا أريد أن أعود وأشعر بنفس الألم الذي شعرت به".

وتابع: "لكنني كنت قويا للغاية بفضل مساندة العائلة والناس من حولنا ونحن الآن في موقف مختلف".

وقال تشاكا إن ميكل أرتيتا مدرب آرسنال الحالي أقنعه بالبقاء. وأوضح: "لم أقابل ميكل من قبل لكنني أخبرته من أول لقاء لنا أنني أريد المغادرة. لم يكن الأمر ضده سوى القصة التي حدثت هنا، لا يمكنني اللعب مرة أخرى بهذا القميص. إنه (ميكل) صادق وصريح للغاية".