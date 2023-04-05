أليسون ينفعل على هندرسون خلال مباراة ليفربول وتشيلسي (فيديو)

وتعادل تشيلسي مرة أخرى سلبيًا مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، في أول مباراة للبلوز منذ إقالة مدربه غراهام بوتر، حيث أظهر الفريق من جديد عدم القدرة على تحويل الفرص التي سنحت له إلى أهداف وهو السبب الذي أدى لإقالة مدربه.

ولخص التعادل السلبي الرابع على التوالي بين الفريقين، بما في ذلك نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس رابطة الأندية المحترفة في الموسم الماضي والتي فاز بهما ليفربول بركلات الترجيح، المشاكل التي أعاقت الفريقين الإنجليزيين الكبيرين عن المنافسة هذا الموسم.

وسيطر تشيلسي على معظم فترات اللقاء لكنه أهدر فرصة تلو الأخرى.

واقترب جواو فيلكس، وماتيو كوفاتشيتش، من التسجيل في الدقائق الأولى من المباراة، تبعتها فرص التي لم يستغلها كاي هافرتس في عرض آخر بلا أنياب لتشيلسي الذي سجل 29 مرة فقط في 29 مباراة بالدوري.

واستعاد ريس جيمس دوره الأكثر خطورة كظهير أيمن مهاجم بعد أن استعان به مدرب تشيلسي المؤقت برونو سالتور، وأسكن هافرتس الكرة في الشباك قبل وبعد الاستراحة لكن كلا المحاولتين لم تحتسبا.