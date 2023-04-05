أليسون ينفعل على هندرسون خلال مباراة ليفربول وتشيلسي (فيديو)
شهدت مباراة ليفربول ضد تشيلسي، التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، في الدوري الإنجليزي، موقفًا غريبًا بين الثنائي أليسون بيكر، حارس الريدز، وقائد الفريق هندرسون.
وتداول الجمهور لقطة في الدقيقة 76 للمباراة تظهر انفعالًا واضحًا من حارس ليفربول على هندرسون، والذي بدا عليه الانفعال الشديد في توجيه الحديث لزميله، الذي لم يهدأ أيضًا واحتك به قبل أن يبتعد عنه، فيما بدا أنه كان عتابًا قويًا بين الثنائي.
وتعادل تشيلسي مرة أخرى سلبيًا مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، في أول مباراة للبلوز منذ إقالة مدربه غراهام بوتر، حيث أظهر الفريق من جديد عدم القدرة على تحويل الفرص التي سنحت له إلى أهداف وهو السبب الذي أدى لإقالة مدربه.
ولخص التعادل السلبي الرابع على التوالي بين الفريقين، بما في ذلك نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس رابطة الأندية المحترفة في الموسم الماضي والتي فاز بهما ليفربول بركلات الترجيح، المشاكل التي أعاقت الفريقين الإنجليزيين الكبيرين عن المنافسة هذا الموسم.
وسيطر تشيلسي على معظم فترات اللقاء لكنه أهدر فرصة تلو الأخرى.
واقترب جواو فيلكس، وماتيو كوفاتشيتش، من التسجيل في الدقائق الأولى من المباراة، تبعتها فرص التي لم يستغلها كاي هافرتس في عرض آخر بلا أنياب لتشيلسي الذي سجل 29 مرة فقط في 29 مباراة بالدوري.
واستعاد ريس جيمس دوره الأكثر خطورة كظهير أيمن مهاجم بعد أن استعان به مدرب تشيلسي المؤقت برونو سالتور، وأسكن هافرتس الكرة في الشباك قبل وبعد الاستراحة لكن كلا المحاولتين لم تحتسبا.
وسعى ليفربول إلى جعل تشيلسي يدفع ثمن الفرص التي أهدرها في نهاية الشوط الأول، حيث سنحت له أولى الفرص الخطيرة، بما في ذلك تسديدة خاطفة من فابينيو والتي أبعدها ويسلي فوفانا مدافع تشيلسي بضربة رأس، وأهدر فيلكس وكوفاتشيتش المزيد من الفرص لتشيلسي في الشوط الثاني.
وترك التعادل ليفربول في المركز الثامن بجدول الترتيب بفارق 7 نقاط خلف توتنهام هوتسبير رابع الترتيب وهو آخر المراكز المؤهلة للعب في دوري أبطال أوروبا، وخاض ليفربول مباراة أقل من توتنهام، وظل تشيلسي عالقًا في المركز الحادي عشر.