تشيلسي يقدم عرضا كبيرا لضم الأرجنتيني إنزو فيرنانديز من بنفيكا

ذكرت تقارير إعلامية برتغالية أن مسؤولين من تشيلسي قاموا بزيارة للبرتغال في محاولة للتعاقد مع النجم الأرجنتيني الشاب إنزو فيرنانديز من بنفيكا وقدموا عرضًا يصل إلى 105 ملايين جنيه إسترليني، حوالي 120 مليون يورو، لضمه.

وتألق إنزو فيرنانديز رفقة منتخب الأرجنتين المتوج بلقب كأس العالم 2022، وتم اختياره أفضل لاعب شاب في البطولة، وهو ما جعله محط اهتمام أندية أوروبية كبيرة كريال مدريد ومانشستر يونايتد وليفربول ونيوكاسل.

وحسب صحيفة "ذا صن"، يحاول تشيلسي قطع الطريق على الأندية المنافسة وتقديم عرض مغر لفريق بنفيكا في محاولة لخطف اللاعب الشاب وتركه في فريق بنفيكا حتى نهاية الموسم.