بعد تتويج مانشستر يونايتد.. هل يمكن لكريستيانو رونالدو الحصول على ميدالية كأس الرابطة؟

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن رونالدو البالغ عمره 38 عاما، لم يشارك في كأس رابطة الأندية الإنجليزية هذا الموسم وسط علاقة مضطربة مع تن هاغ، لكن لا يزال من الممكن حصوله على ميدالية البطل من خلال قواعد الكرة الإنجليزية.

ويحق لليونايتد الحصول على 30 "هدية تذكارية" للفوز بالبطولة، لكنهم استخدموا 27 لاعباً فقط في مبارياتهم الست، مما يعني أن لديهم ثلاثة لاعبين لمنحهم الميدالية للاعبين الذين لم يشاركوا إذا رغبوا في ذلك.

قد يكون رونالدو، الذي فاز بكأس رابطة الأندية مرتين في فترته الأولى مع يونايتد، في طريقه للحصول على ميدالية، على الرغم من أن ذلك يبدو غير مرجح نظرًا لخروجه السيئ من النادي.

وانتقل قائد البرتغال إلى نادي النصر السعودي بعد ذلك بوقت قصير، حيث وقع للعالمي في صفقة تكلفت 175 مليون جنيه إسترليني في السنة.