بعد تتويج مانشستر يونايتد.. هل يمكن لكريستيانو رونالدو الحصول على ميدالية كأس الرابطة؟
يمكن لكريستيانو رونالدو أن يحصل على ميدالية كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، التي حصدها مانشستر يونايتد بعد فوزه 2-صفر على نيوكاسل يونايتد في النهائي يوم الأحد.
وحصد يونايتد الكأس الأولى في عهد إريك تن هاغ، والأولى للنادي منذ ست سنوات، بفضل ثنائية كاسيميرو وماركوس راشفورد، بينما غادر رونالدو أولد ترافورد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد مقابلة مثيرة للجدل انتقد فيها النادي علانية.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن رونالدو البالغ عمره 38 عاما، لم يشارك في كأس رابطة الأندية الإنجليزية هذا الموسم وسط علاقة مضطربة مع تن هاغ، لكن لا يزال من الممكن حصوله على ميدالية البطل من خلال قواعد الكرة الإنجليزية.
ويحق لليونايتد الحصول على 30 "هدية تذكارية" للفوز بالبطولة، لكنهم استخدموا 27 لاعباً فقط في مبارياتهم الست، مما يعني أن لديهم ثلاثة لاعبين لمنحهم الميدالية للاعبين الذين لم يشاركوا إذا رغبوا في ذلك.
قد يكون رونالدو، الذي فاز بكأس رابطة الأندية مرتين في فترته الأولى مع يونايتد، في طريقه للحصول على ميدالية، على الرغم من أن ذلك يبدو غير مرجح نظرًا لخروجه السيئ من النادي.
وانتقل قائد البرتغال إلى نادي النصر السعودي بعد ذلك بوقت قصير، حيث وقع للعالمي في صفقة تكلفت 175 مليون جنيه إسترليني في السنة.
وعاد اللاعب للتسجيل والتألق في الأسابيع الأخيرة، وتجاوز الهداف البرتغالي بداية صعبة في مغامرته الجديدة ليرفع رصيده الآن إلى ثمانية أهداف في خمس مباريات كما صنع هدفين.
في هذه الأثناء، حقق مانشستر يونايتد مسيرة رائعة منذ رحيل رونالدو، لقد خسروا مرة واحدة فقط، في مباراة مثيرة 3-2 أمام متصدر الدوري آرسنال، وتأخر بفارق ست نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، بينما حافظ الفريق أيضًا على قدرته التنافسية في أربع بطولات، فازوا بأولها بالفعل.
وفي حديثه بعد فوز الأحد، قال تن هاغ: "إنها كأس واحدة ونحن في فبراير لكنها تظهر أننا في الاتجاه الصحيح. يجب أن يكون مصدر إلهام للاستمرار والسعادة لمدة 24 ساعة، لكن غير راضٍ لأن الرضا يؤدي إلى الكسل ومن ثم لا تفوز بالألقاب".
ورغم عدم إمكانية التصرف إزاء مستقبل ملكية النادي بطل إنجلترا 20 مرة، بعدما عبرت عائلة غليزر الأمريكية عن رغبتها في البيع، نجح تن هاغ داخل الملعب في صقل فريق يبدو قادرا على إحياء أمجاد الماضي.
ويلتقي مانشستر يونايتد في المباراة القادمة ضد وست هام يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأربعاء المقبل.