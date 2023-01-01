فابريزيو رومانو: مانشستر سيتي توصل لاتفاق لضم الموهبة الأرجنتينية ماكسيمو بيروني
كشف الإيطالي فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس" أن نادي مانشستر سيتي أتم اتفاقه لضم الأرجنتيني ماكسيمو بيروني، من نادي فيليز سارسفيلد.
وفقا لما ذكره رومانو، عبر حسابه على تويتر، فإن الصفقة ستكلف مانشستر سيتي 8 ملايين دولار بالإضافة إلى الضرائب.
وسينضم اللاعب لمانشستر سيتي مباشرة عقب نهاية مشاركته مع فريقه في بطولة كوبا سود أمريكانا تحت 20 عامًا، ولن يلعب على سبيل الإعارة مع أي فريق آخر من مجموعة "سيتي جروب".
وتقام البطولة خلال شهر يناير وتستمر حتى فبراير في دولة كولومبيا.
صاحب الـ19 عامًا يلعب في مركز الوسط المدافع ويشارك مع الفريق الأول لفيليز من بداية الموسم الحالي.
وشارك بيروني مع فيليز في 33 مباراة وسجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع هدفين.
وينتهي عقد ماكسيمو مع فيليز سارسفيلد في ديسمبر 2023، مع العلم أنه يتواجد داخل النادي منذ يناير الماضي فقط.
وتعاقد مانشستر سيتي الصيف الماضي مع كل من إرلينغ هالاند، وكالفن فيلبس، ومانويل أكانجي، وجوليان ألفاريز، وسيرجيو غوميز، وبيدرو بورو، وستيفان أورتيغا.