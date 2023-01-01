فابريزيو رومانو: مانشستر سيتي توصل لاتفاق لضم الموهبة الأرجنتينية ماكسيمو بيروني

صاحب الـ19 عامًا يلعب في مركز الوسط المدافع ويشارك مع الفريق الأول لفيليز من بداية الموسم الحالي.

وشارك بيروني مع فيليز في 33 مباراة وسجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع هدفين.

وينتهي عقد ماكسيمو مع فيليز سارسفيلد في ديسمبر 2023، مع العلم أنه يتواجد داخل النادي منذ يناير الماضي فقط.

وتعاقد مانشستر سيتي الصيف الماضي مع كل من إرلينغ هالاند، وكالفن فيلبس، ومانويل أكانجي، وجوليان ألفاريز، وسيرجيو غوميز، وبيدرو بورو، وستيفان أورتيغا.