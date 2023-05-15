أرتيتا يعتذر بعد تلاشي حلم آرسنال في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي

وغادر الآلاف من مشجعي آرسنال بالفعل مع التأخر 2-صفر، وبدا الاستاد خاويا عند استقبال الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع وسط شعور عام بالخزي بعد تصدر الفريق جدول الترتيب لفترة طويلة بالموسم، لكنه تعثر في آخر ستة أسابيع.

وقال أرتيتا لمحطة "سكاي سبورتس": "قبل أسبوع كنت أقف هنا فخورا، واليوم اعتذر بسبب الأداء في الشوط الثاني، لم يكن مقبولا".

وأضاف المدرب الإسباني: "من الناحية الحسابية لا يزال اللقب ممكنا، لكن من المستحيل التفكير في ذلك اليوم".

وتابع: "يجب أن نتخطى هذه النتيجة والأداء في الشوط الثاني وأن نفهم السبب ثم نتخذ رد فعل مختلف".

وعندما تغلب آرسنال 4-1 على ليدز يونايتد الشهر الماضي كان متفوقا بثماني نقاط على سيتي ويسيطر في سباق اللقب.

لكن منذ تلك المباراة حقق فوزين فقط في سبع مواجهات وسقط أمام سيتي الشهر الماضي.