ترتيب الدوري الإنجليزي.. التعادل السلبي يحسم قمة ليفربول وتشيلسي

حسم التعادل السلبي قمة الدوري الإنجليزي التي جمعت بين فريقي ليفربول وتشيلسي، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 21 من البريميرليغ، على ملعب "آنفيلد".

وسيطر فريق تشيلسي على الكرة في أول ربع ساعة من اللقاء، حيث أحرز كاي هافرتز الهدف الأول للبلوز، لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل، وأهدر محمد صلاح أخطر فرص ليفربول في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول للمباراة. وفي الشوط الثاني كان ليفربول الأفضل حيث لاحت عدة فرص للاعبيه.

بهذه النتيجة، وصل ليفربول إلى النقطة 29 محتلا المركز الثامن، فيما جاء تشيلسي في المركز العاشر برصيد 29 نقطة.