على غرار تركيا.. منتخب ويلز يدرس تغيير اسمه بعد كأس العالم
يدرس المنتخب الويلزي لكرة القدم تغيير اسمه بعد كأس العالم التي تنطلق الشهر المقبل في قطر وتستمر حتى 20 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
ويريد اتحاد كرة القدم الويلزي تسمية فرقه بـ"كامري" أو "Cymru" وهو الاسم الويلزي لويلز على المستوى الدولي ليعكس ما يطلق عليه محليًا.
وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن المحادثات في هذا الشأن ستتكثف بعد البطولة المقبلة في قطر عندما ستظهر ويلز في كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1958.
وقال نويل موني، الرئيس التنفيذي لاتحاد كرة القدم في ويلز: "يجب دائمًا تسمية الفريق باسم كامري - هذا ما نطلق عليه هنا".
وأضاف: "وجهة نظرنا في الوقت الحالي هي أنه من الواضح أننا نسمي كامري محليا. وهذا ما نطلق عليه فرقنا الوطنية. إذا نظرت إلى موقعنا على الإنترنت، وكيف نتحدث عن أنفسنا، فنحن إلى حد كبير كامري".
وتابع: "على الصعيد الدولي نشعر أن لدينا المزيد من العمل الذي يتعين علينا القيام به حتى الآن، لذلك نحن ذاهبون إلى نهائيات كأس العالم هذه كويلز، ولكن أعتقد أن عام 2023 سيكون العام الذي نجري فيه مناقشة جيدة مع كافة الأطراف المعنية بشأن تغيير الاسم".
وتم تسليط الضوء على القضية هذا الشهر عندما وقعت ويلز في نفس المجموعة المؤهلة لبطولة أوروبا 2024 (يورو 2024) مع تركيا التي تنافس الآن على الساحة الدولية باسم "التركية" اسمها التركي وليس النسخة الإنجليزية.
وقال موني قد كانت هناك "مناقشات غير رسمية" مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) في مناسبات مختلفة حول كيفية تمكن تركيا ودول أخرى من تغيير أسمائهم إلى لغتهم الخاصة، ولقد سألنا هل هناك حركة تجاه الأشخاص الذين يستخدمون لغتهم الأصلية؟ ما أعرفه هو أن هناك نهضة للغة الويلزية وشعورا كبيرا بالفخر فيما نفعله بالثقافة والتراث".
وشاركت ويلز مرة واحدة في كأس العالم في 1958، حيث تعادلت في أول ثلاث مباريات في المجموعة قبل أن تحجز مكانها في أدوار خروج المغلوب بالفوز على المجر.
وخسرت في دور الثمانية 0/1 أمام البرازيل التي توجت باللقب، وسجل بيليه هدف الفوز.
ووضعت ويلز حدا لغياب امتد 64 عاما عن كأس العالم بالفوز في ختام ملحق التصفيات 1/0 على أوكرانيا بعد تغلبها 2/1 على النمسا في قبل نهائي الملحق.
واحتل فريق المدرب روب بيدغ المركز الثاني في مجموعة التصفيات خلف بلجيكا.
وستنافس ويلز مع إنجلترا وإيران والولايات المتحدة وستبدأ مشوارها في قطر بمواجهة الولايات المتحدة ضمن المجموعة الثانية.