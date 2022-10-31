على غرار تركيا.. منتخب ويلز يدرس تغيير اسمه بعد كأس العالم

يدرس المنتخب الويلزي لكرة القدم تغيير اسمه بعد كأس العالم التي تنطلق الشهر المقبل في قطر وتستمر حتى 20 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ويريد اتحاد كرة القدم الويلزي تسمية فرقه بـ"كامري" أو "Cymru" وهو الاسم الويلزي لويلز على المستوى الدولي ليعكس ما يطلق عليه محليًا.