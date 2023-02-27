تقرير: ملاك مانشستر يونايتد يتجهون لرفض عروض شراء النادي
ذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية، أن عائلة غليزر، مالكة نادي مانشستر يونايتد، سترفض عرضَيْ القطري الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، والملياردير البريطاني السير جيم راتكليف لشراء النادي، لكونهما يطالبان بمبلغ أكبر.
وحسب الصحيفة، تقدر قيمة النادي الإنجليزي بـ3،75 مليار جنيه إسترليني، ووفقا لمصادر الصحيفة فالعرضان قريبان من هذا المبلغ وهذا لا يوافق مطالب عائلة غليزر الأمريكية التي تملك النادي.
وسيتم إبلاغ الشيخ جاسم بن حمد، وجيم راتكليف بالقرار من قبل شركة "Raine Group"، ووقع المهتمون بشراء النادي وثيقة عدم الكشف عن مبلغ العرض وسرية المفاوضات.
وتطالب عائلة غليزر بمبلغ لا يقل عن 5 مليارات جنيه إسترليني لبيع النادي الإنجليزي العريق، وحسب الصحيفة فهم مستعدون للتخلي عن فكرة البيع الكلي وقبول شريك بحصة أقلية في ملكية النادي.
ويرأس الملياردير البريطاني جيم راتكليف مجموعة "Ineos"، ويضم عرضه لشراء مانشستر يونايتد شريكين هما "JPMorgan" و"Goldman Sachs"، ويرغب في سيطرة كاملة على النادي.
فيما يرغب القطري الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني في شراء كامل لمانشستر يونايتد ومستعد لسداد ديون الفريق البالغة 680 مليون جنيه إسترليني، كما أبدى استعداده لضخ استثمارات كبيرة في النادي من خلال تطوير البنية التحتية وإمكانية بناء ملعب جديد، والقيام بصفقات كبيرة لدعم المدرب الهولندي إيريك تين هاغ.
وأكدت الصحيفة البريطانية، أن عائلة غليزر قد تطلب عروضا جديدة من الثنائي المهتم بقوة بشراء النادي ورفع عرضه المالي المقدم ليقترب من المبلغ المطلوب.
وعاد مانشستر يونايتد لسكة اقتناص الألقاب بعد التتويج بكأس رابطة الأندية المحترفة على حساب نيوكاسل يونايتد، مساء الأحد، وهو اللقب الأول للفريق بعد غياب نحو 6 سنوات ومنذ الفوز بلقب الدوري الأوروبي عام 2017.