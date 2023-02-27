تقرير: ملاك مانشستر يونايتد يتجهون لرفض عروض شراء النادي

ذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية، أن عائلة غليزر، مالكة نادي مانشستر يونايتد، سترفض عرضَيْ القطري الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، والملياردير البريطاني السير جيم راتكليف لشراء النادي، لكونهما يطالبان بمبلغ أكبر.

وحسب الصحيفة، تقدر قيمة النادي الإنجليزي بـ3،75 مليار جنيه إسترليني، ووفقا لمصادر الصحيفة فالعرضان قريبان من هذا المبلغ وهذا لا يوافق مطالب عائلة غليزر الأمريكية التي تملك النادي.

وسيتم إبلاغ الشيخ جاسم بن حمد، وجيم راتكليف بالقرار من قبل شركة "Raine Group"، ووقع المهتمون بشراء النادي وثيقة عدم الكشف عن مبلغ العرض وسرية المفاوضات.