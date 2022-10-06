مانشستر سيتي يعلن خضوع كايل ووكر لجراحة ناجحة في الفخذ

أعلن نادي مانشستر سيتي اليوم الخميس، عن خضوع مدافعه كايل ووكر لجراحة ناجحة في الفخذ ما يهدد فرصه في المشاركة مع منتخب إنجلترا في كأس العالم.

وتعرض ووكر البالغ 32 عاما للإصابة في انتصار فريقه 6/3 على مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد الماضي، ليغادر قمة مانشستر في الشوط الأول.

وغاب ووكر عن انتصار مانشستر سيتي 5/0 على كوبنهاغن في دوري أبطال أوروبا، أمس الأربعاء.

ولم يحدد مانشستر سيتي موعدا لعودة ووكر، لكن الظهير الأيمن الذي يعد ركيزة مهمة بتشكيلة إنجلترا بقيادة المدرب غاريث ساوثغيت، يخوض الآن سباقا مع الزمن ليصبح لائقا لبدء مباراتها الافتتاحية أمام إيران في كأس العالم يوم 21 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وغرد ووكر على تويتر "نحن اللاعبون نقدر أن الإصابات جزء لا يتجزأ من اللعبة التي نحبها. كانت جراحتي يوم الثلاثاء، ناجحة والآن علي التركيز في التأهيل واستعادة لياقتي كاملة".

ولعب ووكر 70 مباراة دولية وكان دوره بارزا في وصول إنجلترا لنهائي بطولة أوروبا 2020 وقبل نهائي كأس العالم 2018.