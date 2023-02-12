تايمز: إدارة ليفربول تدعم يورغن كلوب لإعادة بناء الفريق للموسم المقبل
ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية، أن ليفربول متمسك بالمدير الفني الألماني يورغن كلوب، عبر تدعيمه ماليا لإعادة بناء الفريق الصيف المقبل بعد موسم سلبي وتعيين رئيس جديد للأبحاث، وهو منصب رئيسي في عملية التعاقدات الجديدة بالنادي.
وأضافت الصحيفة، في تقرير لها، اليوم الأحد، أن ليفربول يقترب من التعاقد مع خليفة للدكتور إيان غراهام، الذي أنشأ قسم علوم البيانات الشهير، والذي أسهم عمله في بعض التعاقدات المهمة منذ انضمامه إلى النادي في العام 2012.
وشملت هذه التعاقدات الدولي المصري محمد صلاح من روما مقابل 34 مليون جنيه إسترليني، وساديو ماني من ساوثهامبتون مقابل 36 مليون جنيه إسترليني وآندي روبرتسون مقابل 8 ملايين جنيه إسترليني من هال سيتي.
وساعد غراهام في توجيه ليفربول نحو تعيين كلوب نفسه في العام 2015، بعد أن أشارت التحليلات إلى أن الموسم الأخير لكلوب في بروسيا دورتموند، حيث قضى دورتموند وقتًا في قاع البوندسليغا وأنهى الموسم في المركز السابع، كان أمرًا غير معتاد وفقا لمؤشرات الأداء الأساسية.
ويُعتقد أن المسؤول الذي يستعد ليحل محل غراهام يُعتبر مشغلًا رائدًا في مجال بيانات كرة القدم، بينما سيستمر غراهام، الفيزيائي بجامعة كامبريدج، حتى مايو/آيار المقبل.
وأشارت الصحيفة "على الرغم من التكهنات المضللة على عكس ذلك، لا يعتزم كلوب الابتعاد عن ليفربول - وفي الواقع، يقال إنه مليء بالطاقة المتجددة والرغبة في تجديد فريقه والعودة مرة أخرى، لقد تم دعمه من خلال المؤشرات على أنه سيحصل على موارد كبيرة لإصلاح الفريق وإعادته للمسار الصحيح".
مع وجود عدد من اللاعبين البارزين الآن في الثلاثينات من العمر أو يقتربون من 30 عامًا، ويتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز حاليا فريق أصغر سنة هو آرسنال- هناك اعتراف بالحاجة إلى دماء أصغر سنا.
ومن بين المرشحين للانضمام لليفربول ظاهرة خط وسط بروسيا دورتموند جود بيلينغهام (19 عاما) بين الأهداف الرئيسية لليفربول، ويواجهون منافسة من مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وريال مدريد وتشيلسي على نجم إنجلترا، الذي تقدر قيمته بنحو 150 مليون يورو (131 مليون جنيه إسترليني) من قبل ناديه.
ويرتبط ليفربول أيضًا ارتباطًا وثيقًا بماتيوس نونيز، لاعب وولفرهامبتون، والذي سيكلف حوالي 50 مليون يورو (44 مليون جنيه إسترليني).
ولا شك أن الموسم الحالي انتهى بالنسبة لليفربول ولا يتبقى سوى المنافسة في دوري أبطال أوروبا، حيث يلتقي الفريق مع ريال مدريد في دور الستة عشر.
وفي حين أن التوقعات قد تبدو أكثر إشراقًا للمواسم المستقبلية، فإن ليفربول يعاني حاليًا من سلسلة نتائج مروعة تركته بلا فوز في الدوري الممتاز في عام 2023 وفي المركز العاشر في ترتيب المسابقة.
ولقد خسر آخر ثلاث مباريات خارج أرضه، واستقبل ثلاثة أهداف في كل مباراة، ويتأخر بالفعل 22 نقطة عن متصدر الدوري آرسنال.
وسيلتقي الفريق في المباراة التالية في ديربي ميرسيسايد الصعب ضد إيفرتون، الذي يبدو متجددًا تحت قيادة شون دايك وتغلب على آرسنال في مباراته الأخيرة.