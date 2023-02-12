تايمز: إدارة ليفربول تدعم يورغن كلوب لإعادة بناء الفريق للموسم المقبل

وشملت هذه التعاقدات الدولي المصري محمد صلاح من روما مقابل 34 مليون جنيه إسترليني، وساديو ماني من ساوثهامبتون مقابل 36 مليون جنيه إسترليني وآندي روبرتسون مقابل 8 ملايين جنيه إسترليني من هال سيتي.

وساعد غراهام في توجيه ليفربول نحو تعيين كلوب نفسه في العام 2015، بعد أن أشارت التحليلات إلى أن الموسم الأخير لكلوب في بروسيا دورتموند، حيث قضى دورتموند وقتًا في قاع البوندسليغا وأنهى الموسم في المركز السابع، كان أمرًا غير معتاد وفقا لمؤشرات الأداء الأساسية.

ويُعتقد أن المسؤول الذي يستعد ليحل محل غراهام يُعتبر مشغلًا رائدًا في مجال بيانات كرة القدم، بينما سيستمر غراهام، الفيزيائي بجامعة كامبريدج، حتى مايو/آيار المقبل.

وأشارت الصحيفة "على الرغم من التكهنات المضللة على عكس ذلك، لا يعتزم كلوب الابتعاد عن ليفربول - وفي الواقع، يقال إنه مليء بالطاقة المتجددة والرغبة في تجديد فريقه والعودة مرة أخرى، لقد تم دعمه من خلال المؤشرات على أنه سيحصل على موارد كبيرة لإصلاح الفريق وإعادته للمسار الصحيح".