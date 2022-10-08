لابورت يمزح مع هالاند بسبب مذكرة طرده من الدوري الإنجليزي (صورة)

وسجل المهاجم النرويجي ثلاث ثلاثيات متتالية على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز، بما في ذلك خلال ديربي مانشستر نهاية الأسبوع الماضي في الفوز 6-3 على يونايتد في الدوري.

كما أن سجله في دوري أبطال أوروبا أيضًا رائع حيث سجل خمسة أهداف في ثلاث مباريات هذا الموسم. وأدت أرقامه المذهلة إلى قيام المشجعين بإعداد "مذكرة لإبعاد هالاند من الدوري الإنجليزي الممتاز لكونه "روبوتًا" أو إنسان آلي.

وتم الآن شطب كلمة "الدوري الإنجليزي الممتاز" واستبدالها بكلمة "كرة القدم" ونشر لابورت صورة الالتماس على "تويتر" وأرسلها على هالاند.

ويمكن للجماهير التي ترغب في التوقيع على المذكرة أو العريضة القيام بذلك على موقع "change.org"، وقد فعل ذلك بالفعل أكثر من 300 معجب.

ويقول الجزء العلوي من صفحة "change.org": "عريضة لحظر إرلينغ هالاند من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لأنه ليس عدلاً".

وليست هذه هي المرة الأولى التي يسخر فيها لابورت في هالاند هذا الأسبوع بسبب إحصائيات تسجيل الأهداف المذهلة.

وبعد أحدث ثلاثية للاعب البالغ من العمر 22 عامًا ضد يونايتد يوم الأحد الماضي ، قال لابورت مازحًا إنه وقع "عدد كرات أكثر من العقود" بعد وضع اسمه على كرة المباراة ليأخذها هالاند إلى المنزل.

وسجل فيل فودين أيضًا "هاتريك" في تلك المباراة، وهو ثاني أفضل هداف لمانشستر سيتي هذا الموسم بستة أهداف في جميع المسابقات، لكنه لا يزال متأخرًا بفارق 13 هدفًا عن هالاند.

وسجل هالاند ضعف عدد الأهداف التي سجلها أقرب منافسيه على لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير، ما يجعل من غير المفاجئ سئم المشجعون المنافسون من أهدافه الحاسمة والغزيرة.