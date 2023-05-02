كلوب يكشف تفاصيل ما حدث مع حكم مباراة ليفربول وتوتنهام
كشف الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عن كواليس ما حدث خلال مباراة فريقه ضد توتنهام الماضية، والتي شهدت أحداثا مثيرة وأزمة بينه وبين حكم المباراة، وأيضا احتفاله بجنون أمام الحكم الرابع بعد هدف ديوجو جوتا ضد توتنهام، الأحد الماضي.
وفاز ليفربول بنتيجة 4/3 على توتنهام في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجل "السبيرز" هدف التعادل في الدقيقة 95، لكنه بعد أقل من دقيقة جاء هدف الفوز من ديوجو جوتا.
وفي مشهد غريب ركض كلوب بعد الهدف نحو الحكم الرابع، ليحتفل أمامه بالهدف، مما يجعله معرضا للعقوبة بالإيقاف أو الغرامة، كما كانت تحية حكم المباراة بول تيرني باردة بعد صافرة النهاية.
وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة ليفربول وفولهام، الذي سيجمع الفريقين مساء الأربعاء: "لم يكن يجب أن يحدث الموقف كاملا، ولكن كان هناك الكثير من المشاعر والغضب بداخلي في تلك اللحظة. لهذا السبب احتفلت بهذه الطريقة".
وأضاف: "كنت غاضبًا بسبب عدم احتساب مخالفة لمحمد صلاح، بل واحتسبها الحكم على اللاعب، ومن ثم حصلوا على ركلة حرة سجلوا من خلالها الهدف الثالث. ثم سجلنا بعدها بدقيقة. لذلك كان يجب أن أكون سعيدًا".
وتابع: "لم أستطع الاقتراب من الحكم الرابع، شعرت بآلام في عضلاتي. ثم جاء إلي بول تيرني وقال لي: "بالنسبة لي يجب أن تُطرد، ولكن بسبب الحكم الرابع ستحصل على الكارت الأصفر، لكنني تعجبت من ذلك، قلت له البطاقة الحمراء، لماذا؟".
وأوضح: "حاولت أن أهدأ ولم أستطع عندما تحدثت للصحافة، قلت إن ما قاله ليس جيدًا. وأعلم تمامًا أنه لا يفعل ذلك عن قصد. وليس لدينا تاريخ سيئ معه، لكن رابطة الحُكام يقولون إنني كنت أكذب. وأنا لست كذلك".
وأكمل: "بسبب نفس الموقف مع نفس اللاعب (محمد صلاح) تعرضت للطرد أمام مانشستر سيتي، ولكن يجب أن أهدأ في المباريات القادمة. عليّ أن أنتظر وأرى ما سيفعلونه".
واختتم: "أتوقع أنهم سيوقفونني، يجب أن أنتظر في الوقت الحالي. هم يعتقدون أنني أشكك في نزاهتهم (الحكام)، لكنني لم أفعل ذلك".
وتنص قواعد الاتحاد الإنجليزي على أن أي تعليق يتضمن تحيزا أو يهاجم نزاهة الحكم، بمثابة انتهاك، ومن المحتمل توجيه هذه التهمة إلى كلوب.
ووفقا لصحيفة "تايمز"، فمن المرجح أن تتأثر أي عقوبة للمدرب الألماني بسجله التأديبي غير المثالي، بعد أن تلقى كلوب عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة، عقب مواجهة الحكم أنتوني تايلور، خلال مباراة بالبريميرليغ ضد مانشستر سيتي في أكتوبر.
ومن المرجح أن يجد كلوب نفسه في مأزق مهما كانت مدة الحظر، حيث يواجه تهمتين محتملتين، الأولى تشير إلى تحيز تيرني، والثانية تتمثل في مزاعمه حول الحديث الذي أجراه مع تيرني، حيث تصر لجنة الحكام المحترفين في إنجلترا على أن التسجيل الصوتي يثبت أن تيرني تصرف بطريقة احترافية.
وقالت الرابطة في بيان: "يتم تسجيل حديث حكام المباريات في البريميرليغ عبر نظام اتصالات، وبعد مراجعة صوت الحكم تيرني، يمكننا تأكيد أنه تصرف بطريقة احترافية طوال الوقت، بما في ذلك عند إصدار التحذير لمدرب ليفربول".