كلوب يكشف تفاصيل ما حدث مع حكم مباراة ليفربول وتوتنهام

كشف الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عن كواليس ما حدث خلال مباراة فريقه ضد توتنهام الماضية، والتي شهدت أحداثا مثيرة وأزمة بينه وبين حكم المباراة، وأيضا احتفاله بجنون أمام الحكم الرابع بعد هدف ديوجو جوتا ضد توتنهام، الأحد الماضي.

وفاز ليفربول بنتيجة 4/3 على توتنهام في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجل "السبيرز" هدف التعادل في الدقيقة 95، لكنه بعد أقل من دقيقة جاء هدف الفوز من ديوجو جوتا.

وفي مشهد غريب ركض كلوب بعد الهدف نحو الحكم الرابع، ليحتفل أمامه بالهدف، مما يجعله معرضا للعقوبة بالإيقاف أو الغرامة، كما كانت تحية حكم المباراة بول تيرني باردة بعد صافرة النهاية.