مانشستر يونايتد يعلن غياب كريستيان إريكسن لفترة طويلة بسبب الإصابة

سيغيب كريستيان إريكسن، لاعب وسط مانشستر يونايتد، عن الملاعب لفترة قد تصل إلى ثلاثة أشهر بسبب إصابته في الكاحل؛ ما يوجه ضربة لآمال النادي في الفترة المتبقية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

واُستبدل اللاعب الدنماركي، البالغ عمره 30 عاما، خلال فوز يونايتد 3-1 على ريدينغ، يوم السبت الماضي، في كأس الاتحاد الإنجليزي بعد خطأ من المهاجم آندي كارول.

وقال النادي في بيان، اليوم الثلاثاء: "من المرجح أن يغيب حتى قرب نهاية أبريل أو بداية مايو".

وهذا يعني أن إريكسن سيغيب عن بداية مشوار الدنمارك في تصفيات بطولة أوروبا، حيث ستلعب على أرضها أمام فنلندا وخارج أرضها أمام قازاخستان ضمن المجموعة الثامنة قرب نهاية مارس آذار.

ويساهم إريكسن، الذي نجا من أزمة قلبية كادت تكلفه حياته خلال اللعب في بطولة أوروبا مع الدنمارك خلال يونيو حزيران 2021، بشكل مؤثر في ظهور يونايتد بشكل قوي هذا الموسم.