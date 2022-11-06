قبل إلغاء الهدف.. لاعبة الجيش الملكي للسيدات تنفذ ضربة جزاء بطريقة ميسي وسواريز وتحتفل على طريقة رونالدو (فيديو)

شهد لقاء الجيش الملكي المغربي وفريق ديتيرمين غيرلز الليبيري في دوري أبطال أفريقيا للسيدات التي يحتضنها المغرب تنفيذ لاعبة الجيش الملكي لضربة جزاء بطريقة غريبة.

وتقدم فريق الجيش الملكي في النتيجة عبر أميمة حركوش في الدقيقة 47، وفي الدقيقة 54 منحت حكمة اللقاء ضربة جزاء للفريق المغربي بعد اللجوء لتقنية حكم الفيديو بشكل متأخر، حيث ارتكب الخطأ داخل مربع العمليات في الدقيقة 49.

وتقدمت نجاة بدري لتنفيذ ركلة الجزاء وبدلا من تسديدها مباشرة قامت اللاعبة بتمريرها لزميلتها فاطمة تاكناوت، على طريقة ميسي وسواريز، التي سجلت الهدف وذهبتا للاحتفال على طريقة كريستيانو رونالدو الشهيرة، لكن حكمة اللقاء ألغته بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو بسبب دخول اللاعبة منطقة العمليات قبل لمس زميلتها الكرة واعتبرت أن ضربة الجزاء لم تسجل، وأعلنت عن ضربة خطأ للفريق الليبيري.

وكان ميسي وسواريز أبهرا العالم بركلة جزاء نفذاها في عام 2016 أثناء لعبهما لبرشلونة، خلال مواجهة البارسا أمام سيلتا فيغو في الدوري الإسباني، إذ إن "البرغوث" خدع الجميع بأن مرر ركلة الجزاء إلى سواريز، بدل أن يسددها مباشرة على المرمى، ليضعها المهاجم الأورغواياني في المرمى.