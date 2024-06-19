4 أطعمة تجنبها إذا كنت تعاني من فقر الدم

يعد فقر الدم الناجم عن نقص الحديد أحد اضطرابات الدم الأكثر شيوعًا وانتشارًا في العالم، ويرتبط بشكل شائع بالنظام الغذائي، بحسب ما يؤكده الأطباء.

وفي حين أن تناول أطعمة معينة يمكن أن يساعد بمنع أو عكس آثار فقر الدم، فإن أطعمة أخرى يمكن أن تعوق امتصاص الحديد، ومنها:

المعكرونة

محتوى المعكرونة من الغلوتين يمكن أن يؤثر بشكل خطير على مستويات الحديد في الدم؛ فعندما يمر الغلوتين عبر نظامك، يمكن للبروتين اللزج أن يرتبط بجدار الأمعاء ويلحق الضرر به، مما يزيد من صعوبة امتصاص جسمك للحديد وحمض الفوليك، وكلاهما مطلوب لإنتاج خلايا دم حمراء صحية.

كما تعد المعكرونة مصدر قلق للأشخاص الذين يعانون من الاضطرابات الهضمية، كما أنه خيار سيئ لمن يعاني من حساسية خفيفة للجلوتين.

الخبز والحبوب الكاملة

في حين أن أطعمة الحبوب الكاملة يمكن أن يكون لها العديد من الفوائد الغذائية (من بينها نسبة عالية من الألياف والبروتين)، إلا أنها تعيث فسادًا في امتصاص الحديد.

والسبب هو أن رغبة المزارعين بجعل محاصيلهم من الحبوب أكثر مقاومة للآفات دون استخدام المبيدات الحشرية، فقاموا بزراعة القمح الذي يحتوي على نسبة أعلى من الفيتات، وهو مركب نباتي يطرد الآفات بشكل طبيعي، مما أدى إلى زيادة إنتاجية المحاصيل. ومع ذلك، فإن استهلاك الفيتات من قبل البشر، تجعل الحديد غير متاح للامتصاص في مجرى الدم.