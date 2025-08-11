تيك توك يشعل نقاشًا بفيديو مليوني.. هل النوم المتأخر كسل أم حاجة؟

أشعل مقطع فيديو نُشر على منصة "تيك توك" من قِبل صانعة المحتوى دانا جوي سيغلستين نقاشًا واسعًا بعد طرحها سؤالًا: "هل تنتمي لعائلة داعمة للنوم أم غير داعمة للنوم؟". وتجاوز عدد مشاهدات الفيديو 6.9 مليون مشاهدة، حيث تحدثت فيه سيغلستين عن نشأتها في منزل لم يُحكم على النوم المتأخر فيه بشكل سلبي، قائلة: "إذا نمت حتى الظهر، أرسل رسالة لوالدتي، فترد: يبدو أنك كنتِ بحاجة إليه".

ردود الفعل لم تتأخر، حيث امتلأت خانة التعليقات بتجارب مستخدمين آخرين، استذكروا كيف تعاملت عائلاتهم مع موضوع النوم، بين داعم ومعارض، إذ أشار البعض إلى تعرضهم للانتقاد أو وصفهم بالكسل إذا ناموا حتى وقت متأخر.

النوم والصحة النفسية

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور جيس بي. شاتكن، أستاذ الطب النفسي للأطفال والمراهقين بجامعة نيويورك لموقع "يو اس توادي"، أن النقاش له ما يبرره، مشيرًا إلى أن النوم يعد من أبرز مؤشرات الصحة النفسية، وأن عادات النوم التي تتشكل في مرحلة الطفولة والمراهقة قد تمتد لمرحلة البلوغ.

وأوضح شاتكن أن قلة النوم ترتبط بمشكلات مثل القلق والاكتئاب وضعف الذاكرة والتركيز، بل وحتى التغيرات المزاجية، مؤكدًا أن "من يحرم نفسه من النوم لفترات طويلة، يعمل بمستوى دون الأمثل، ويصبح أكثر عرضة للتوتر والقلق".

من جهته، أوضح الدكتور وارن نغ، مدير الصحة المجتمعية في مركز الصحة النفسية للشباب في نيويورك، أن اضطرابات النوم يمكن أن تكون مؤشرات مبكرة لظهور مشاكل نفسية مثل الاكتئاب أو القلق، خاصة وأن 50% من هذه الاضطرابات تظهر قبل سن 14 عامًا.

بيئة داعمة للنوم

ووفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب النوم، يحتاج الأطفال بين 6 و12 عامًا إلى 9-12 ساعة من النوم يوميًا، بينما يحتاج المراهقون من 13 إلى 18 عامًا إلى 8-10 ساعات، إلا أن أكثر من 77% من طلاب المدارس الثانوية لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم.

وينصح الخبراء الآباء بإنشاء بيئة "داعمة للنوم" من خلال الحفاظ على مواعيد نوم منتظمة، وتقليل القيلولة، وتقييد استخدام الشاشات والكافيين في المساء، إلى جانب تشجيع الأنشطة العائلية الهادئة مثل القراءة المشتركة.

وفي نهاية المطاف، يسلط الفيديو الضوء على تأثير التنشئة الأسرية في تشكيل عادات النوم لدى الأطفال والشباب، وما لذلك من انعكاسات على الصحة النفسية مستقبلاً.