"الشفاه القاتلة".. مخاطر تقبيل حديثي الولادة

قد لا تستطيع مقاومة تقبيل طفلك حديث الولادة على وجهه والاستمتاع برائحته المميزة، ولكن يبدو أن لهذه الممارسة البسيطة تكلفة عالية للغاية، إذ قد تشكل خطرًا على حياة مولودك، بل وقد تؤدي إلى إصابته بأمراض قاتلة.

وفي فيديو نال مئات آلاف المشاهدات على "تيك توك" تطرقت ممرضة شهيرة إلى سبب توصيتها بوضع حدود صارمة من الوالدين لعادة تقبيل المواليد الجدد.

وقالت "ما يثير جنوني كممرضة في مجال الولادة هو عندما أرى أفراد الأسرة يأتون ويقبلون الأطفال حديثي الولادة، من فضلكم لا تفعلوا ذلك".

وتابعت "ابعدوا تلك الشفاه القاتلة عن أطفالكم، فأنتم لا تدركون أن التقبيل يمكن أن يسبب الكثير من الأذى للطفل، وقد يقتله أحيانًا".

ماذا يقول الأطباء؟

ووافق عدد من الأطباء في تقرير نشره موقع Parents المهتم بصحة الأم والطفل، الممرضة الرأي، إذ قال طبيب الأطفال الدكتور بوسنر "تقبيل الطفل هو وسيلة لنقل الفيروسات والبكتيريا، كما يمكن أن ينقل أيضًا الهربس، الذي يمكن أن يكون مميتًا".

أما طبيبة الأطفال راشيل بريتني، فقالت "بصفتي طبيبة أطفال وأم لطفلين، فإنني دائمًا ما أحرص على توعية الوالدين الجديدين بمخاطر السماح للأشقاء بتقبيل إخوتهم حديثي الولادة، ورغم أن هذه الصورة قد تبدو لطيفة للغاية، بيد أن الأطفال في سن المشي والمدرسة يتعرضون بشكل شائع لجراثيم متعددة، ويمكنهم بسهولة نقل هذه العدوى إلى حديثي الولادة".

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وأكدت "حديثو الولادة، وخاصة أولئك الذين تقل أعمارهم عن ثمانية أسابيع، معرضين على نحو خاص لخطر الإصابة بأعراض أكثر شدة من الفيروسات والبكتيريا. وبينما قد يسبب الفيروس أعراضًا بسيطة تشبه أعراض البرد لدى البالغين، فإن الفيروس نفسه يمكن أن يسبب ضائقة تنفسية شديدة، وحتى التهاب السحايا، لدى الأطفال حديثي الولادة".

وحول فيروس الهربس، قالت الدكتورة بريتني "يمكن أن ينتشر الهربس من خلال الاتصال البسيط، وفي الحالات الشديدة، يمكن أن يؤدي إلى تلف في المخ أو الوفاة، والواقع أن وفيات الرضع بسبب الهربس ارتفعت من 33 حالة وفاة في العام 1995 إلى 68 حالة وفاة في العام 2019.

وفي النهاية حذر الأطباء، من عادة تقبيل الرضع، قبل بلوغهم الشهرين، وتلقيهم اللقاحات التي تحميهم من الفيروسات والأمراض الشائعة.