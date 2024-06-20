هذه الخضراوات الغنية بالبروتين تعزز بناء عضلاتك

بناء العضلات لا يقتصر فقط على التمارين الرياضية واستهلاك اللحوم ومنتجات الألبان، بل يتطلب تناول العناصر الغذائية الصحيحة.

وفي حين أن اللحوم والمكملات الغذائية ترتبط عادةً بنمو العضلات، فإن الخضراوات تلعب أيضًا دورًا مهمًّا في هذه العملية.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا"، إليك خمسة أنواع من الخضراوات غنية بالبروتين ومغذية تساعد في بناء العضلات:

البروكلي

يعتبر البروكلي من الخضراوات الغنية بالبروتين والعناصر الغذائية المهمة مثل الألياف، وفيتامين K، والفولات. هذه المكونات تدعم إنتاج الكولاجين الضروري لإصلاح العضلات وتعافيها.

السبانخ

السبانخ خضار ورقي كثيف العناصر الغذائية وغني بالبروتين، والحديد، والكالسيوم، والمغنيسيوم. وهذه العناصر تسهم في الأداء السليم للعضلات وإصلاحها.