في ظل موجات الحر.. أعراض الإجهاد الحراري وطرق الوقاية منه

يعد الإجهاد الحراري، الذي تزداد حالات الإصابة به خلال فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة، "قاتلًا صامتًا"، لتسببه بالوفاة في الحالات المتقدمة.

والإجهاد الحراري، حالة طبية "خطيرة" تحدث عندما يصاب الجسم بفشل في تنظيم حرارته الداخلية بشكل فعال نتيجة للتعرض المفرط للحرارة.

وبحسب ما نقل موقع قناة "الحرة" عن أستاذ ومستشار العلاج الدوائي السريري الدكتور ضرار بلعاوي، فإنه في ظل هذه الظروف المناخية القاسية، تسجل وفيات مقلقة تعزى إلى الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

وتتراوح أعراض الإجهاد الحراري بين الخفيفة والشديدة، منذرة بخطورة الحالة.

ويمكن أن تبدأ الأعراض بالصداع، والدوار، والغثيان، والتعرق الغزير، والإرهاق.

لكن إهمال هذه الأعراض وعدم اتخاذ التدابير اللازمة قد يؤدي إلى تفاقم الحالة وظهور أعراض أشد خطورة كالإرهاق الشديد، والتقيؤ، وتشنجات عضلية، وفقدان الوعي، وحتى الموت في الحالات الشديدة، لا سيما إذا لم يتلق المصاب العلاج الفوري، وفقًا لبلعاوي.

ويُعزى خطر الإجهاد الحراري إلى تأثيره المدمر على أعضاء حيوية في الجسم، كالدماغ، والقلب، والكلى، والكبد.

وبينما تزداد الوفيات نتيجة حرارة الطقس، يقول علماء إن السبب في ذلك هو أن درجات الحرارة المرتفعة لها تأثير سلبي على أعضاء متعددة، مما يضغط على القلب، ويشوه الجلد، ويسبب الجفاف السريع ويؤدي في النهاية إلى الوفاة، إذا لم يتمكن الجسم من تبريد ذاته بسرعة كافية.