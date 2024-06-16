كنز صحي.. فوائد فاكهة "الليتشي" الاستوائية المذهلة

أظهرت دراسة حديثة، نُشرت على موقع "مسالا" الهندي أنّ الليتشي، أن الفاكهة الاستوائية المشهورة بنكهتها الحلوة والعطرة، لا تقتصر فقط على كونها فاكهة لذيذة، بل تُعتبر أيضًا مصدرًا قويًا للفوائد الصحية.

ونشر الموقع سبع طرق مهمة يمكن للليتشي من خلالها تعزيز صحتك كما يلي:

تعزز صحة القلب

يمكن لاستهلاك الليتشي أن يكون مفيدًا لأولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو تصلب الشرايين، حيث تحتوي الفاكهة على مركبات تساعد في قمع الإنزيمات المسؤولة عن ارتفاع ضغط الدم، وبالتالي تدعم صحة القلب والأوعية الدموية.

تعزز وظائف المخ

أظهرت الدراسات أن مستخلص بذور الليتشي قد يكون فعالًا في علاج مرض الزهايمر، ما يشير إلى فوائد محتملة في هذا المجال، ولكن الأبحاث ما زالت مستمرة لتحديد سلامة وفعالية هذا العلاج بشكل أوسع.

تدعم صحة الكبد

يعد الكبد من أهم أعضاء الجسم، وتشير الأبحاث إلى أن مستخلص الليتشي له تأثيرات وقائية على الكبد، مما يساعد على الحفاظ على أدائه السليم ومنع تلفه.

تعزز المناعة

بالإضافة إلى دعم الأعضاء المختلفة، تظهر الليتشي خصائص تعزيز المناعة، مما يساهم في تنظيم وتعزيز جهاز المناعة، وبالتالي قدرة الجسم على مكافحة الالتهابات والأمراض.

تدير مرض السكري

تكون الليتشي مفيدة للأفراد المصابين بالسكري بفضل احتوائها على البوليفينول، الذي يساعد في إدارة مستويات السكر في الدم.

تعرض خصائص مضادة للسرطان

أظهرت الدراسات الأخيرة إمكانية الليتشي في الوقاية من السرطان، حيث تحتوي على سكريات تمتلك خصائص مضادة للسرطان من خلال تقليل نمو الخلايا السرطانية.

تقلل من الإجهاد التأكسدي

يحمي محتوى الليتشي الغني بمضادات الأكسدة الجسم من الإجهاد التأكسدي، الذي يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية متعددة.

وخلصت الدراسة إلى أنه يمكن إضافة الليتشي إلى نظامك الغذائي، لأنها ستكون مفيدة جدًا لصحتك العامة.