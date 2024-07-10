للحصول على فوائد مذهلة.. إليك الطريقة الأفضل للمشي

أثبتت دراسة حديثة أن رياضة المشي تساعد بالفعل على التخلص من الوزن دون بذل الكثير من الجهد، وكذلك خفض خطر الإصابة بالنوبات القلبية بنسبة تزيد على 60٪ للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني. والأفضل من ذلك هو أن المشي يحافظ أيضًا على توازن صحي بين العقل والجسم ويضمن لك البقاء متفائلًا وإيجابيًا طوال اليوم.

لكن هل هناك طريقة مثلى للمشي نستطيع من خلالها حصد أكبر قدر من الفوائد؟

ووفق صحيفة "تايمز أوف إنديا"، يقول خبير التغذية الرياضية والوظيفية، الدكتور ديباك بال: “في حين أن 10,000 خطوة يوميًا أمر ضروري للحفاظ على جسم صحي، إلا أنه من الجيد أن تأخذ فترات راحة متكررة للمشي. لا توجد صيغة محددة للمشي، لكن الخبراء يقولون إنه من المهم فهم دورات الجسم وإيقاعاته لجني أفضل الفوائد من المشي. ويجب أيضًا أخذ عدد من العوامل الأخرى في الاعتبار مثل الحالات الطبية الخطيرة الموجودة مسبقًا، والعمر، وعوامل أخرى".

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وعلى الرغم من وجود آراء متنوعة حول مدة المشي ووتيرته، فمن الجيد أن تبدأ المشي معتدلاً، ثم تزيد من سرعتك، ويعد المشي السريع أمرًا جيدًا تمامًا طالما أن جسمك يمكنه التكيف بسهولة مع هذا الروتين خلال فترة من الزمن. وفقًا للعديد من الخبراء، يبلغ متوسط وقت المشي 150 دقيقة أسبوعيًا، مع مراعاة الجسم والقدرة على التحمل.

ومن خلال المشي لمدة 30 دقيقة فقط يوميًا، يمكنك بسهولة حرق ما يصل إلى 150 سعرة حرارية. وبإمكانك اتباع روتين منتظم للمشي، من خلال تحديد وقت للمشي كل يوم. لدمج ما لا يقل عن 30 إلى 45 دقيقة من المشي كل يوم، يمكنك تقسيم المشي وجدولته لأوقات مختلفة على مدار اليوم.