لماذا تحتاج النساء في سن الـ40 إلى نظام غذائي خاص؟

مع دخول المرأة سن الأربعين، يواجه جسدها تغيرات بيولوجية تتطلب إعادة النظر في النظام الغذائي للحفاظ على الصحة والوقاية من الأمراض المزمنة.

تنخفض مستويات هرموني الاستروجين والبروجسترون، ويتباطأ معدل الأيض؛ ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، وهشاشة العظام، والسكري من النوع الثاني.

تؤدي تقلبات الهرمونات خلال مرحلة ما حول سن اليأس إلى الهبات الساخنة، التعب، تقلب المزاج، وزيادة الوزن.

وللتخفيف من هذه الأعراض، يُنصح بالاعتماد على أطعمة غنية بالاستروجين النباتي مثل بذور الكتان، وفول الصويا، والعدس، والحمص، مع الحد من السكر المكرر والكافيين لتعزيز استقرار مستويات السكر وتحسين المزاج.

ومع تباطؤ الأيض وفقدان كتلة العضلات، يزداد تراكم الدهون في منطقة البطن؛ ما يجعل التركيز على البروتينات الخالية من الدهون أمرًا ضروريًا، مثل الدجاج، والسمك، والتوفو، والبيض.

كما يُنصح بعدم تفويت وجبة الإفطار، وتناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الشوفان، وبذور الشيا، والخضروات الورقية لدعم الشبع وتحسين عملية الهضم.

وتصبح صحة العظام أولوية بعد الأربعين بسبب فقدان الكالسيوم وتسارع هشاشة العظام، لذلك يُنصح بتناول منتجات الألبان قليلة الدسم، والسبانخ، واللوز، والحليب النباتي المدعم، إلى جانب فيتامين د من الشمس أو المكملات، والمغنيسيوم من بذور اليقطين، والكينوا، والموز لتعزيز قوة العظام.

ولحماية صحة القلب، يُفضل اتباع نظام غذائي على طراز البحر الأبيض المتوسط يشمل الحبوب الكاملة، والفواكه، والخضروات، وزيت الزيتون، والأسماك الدهنية، مع الحد من الصوديوم والدهون المشبعة. كما يمكن تناول وجبات خفيفة صحية مثل المكسرات، والبذور، والتوت.

تلعب صحة الأمعاء دورًا مهمًا في الهضم والمناعة والمزاج، لذا يُنصح بتناول الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك مثل الزبادي والكفير، مع ألياف البريبايوتكس من البصل، والثوم، والموز، والحفاظ على الترطيب لدعم الأيض.

وللحفاظ على الطاقة والوضوح العقلي، يُنصح بإدراج أحماض أوميغا 3 من الجوز، وبذور الشيا، والأسماك، مع الحد من الكربوهيدرات المكررة، وشرب الشاي الأخضر لدعم مضادات الأكسدة وتنشيط الجسم.

تشكل الأربعينيات فرصة لإعادة تصميم النظام الغذائي بما يعزز الطاقة، ويثبت الهرمونات، ويدعم الصحة العامة بعيدًا عن القيود الصارمة، لتصبح مرحلة حياة مليئة بالنشاط والحيوية.