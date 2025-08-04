العطس مع فتح العينين.. حقيقة علمية تنفي الخرافة

انتشرت خرافة قديمة تقول إن العطس مع فتح العينين قد يؤدي إلى خروجهما من محجريهما، لكن الدكتور ديفيد هيوستن، أستاذ الطب بجامعة تكساس إيه آند إم، نفى ذلك تمامًا.

وأوضح هيوستن وفقًا لـ"الديلي ميل"، أن العطس مع إبقاء العيون مفتوحة ممكن، وأن إغلاق العينين أثناء العطس مجرد رد فعل تلقائي وليس أمرًا فطريًا أو إلزاميًّا.

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ويحدث العطس عندما يطرد الجسم الهواء بقوة عبر الأنف والفم ردًّا على مواد مهيجة أو مسببات حساسية، وهو آلية دفاعية لتنظيف الأنف من المخاط والأجسام الغريبة، كما شرحت الأستاذة المساعدة في التمريض ميغ سورغ.

ويمكن أيضًا لبعض الأطعمة الحارة أو الضوء أن تحفز العطس.

رغم أن معظم الناس يغلقون أعينهم أثناء العطس، فإن سبب هذا السلوك غير واضح تمامًا، وقد يكون وسيلة لحماية العين من الجراثيم أو منع المزيد من المهيجات من الدخول.

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ويمكن مقاومة هذا المنعكس، وفتح العيون أثناء العطس لا يسبب خروجها من مكانها، كما يؤكد هيوستن، موضحًا أن الضغط الناتج قد يؤثر فقط في الأوعية الدموية الدقيقة في العين، مسببًا احمرارًا أحيانًا، لكنه لا يؤذي العين أو عضلاتها.