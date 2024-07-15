تعليق الخبراء على واقيات الشمس المصنوعة منزليًا (فيديو)

بعد انتشار فيديو عبر "تيك توك" يدعو لاستخدام واقي الشمس المصنوع منزليًا، خرج طبيب جلد مختص ليؤكد العكس بسبب مخاوف تتعلق الفعالية والسلامة.

وأكد الطبيب في تقرير نشره موقع "ميرور" البريطاني أن استخدام كريم الحماية من الشمس ضروري، للبقاء آمنًا تحت الأشعة الضارة، ولكن الكريمات المصنعة منزليًا لا توفر الحماية الكافية.

وانتشر في الآونة الأخيرة فيديو على منصة "تيك توك" تظهر فيه المدونة الشهيرة "نارا سميث" وهي تصنع واقي شمس باستخدام مكونات منزلية مثل زيت جوز الهند وشمع العسل وأكسيد الزنك، بمشاركة زوجها.

وتعليقًا على الفيديو الذي نال نسبة مشاهدات كبيرة، قال الطبيب إن هذه التركيبات المنزلية لا تحمي البشرة بشكل فعال من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

ووجه الطبيب بعض النصائح لاختيار واقي الشمس الفعال:

- اختيار الحماية واسعة النطاق

- عامل الحماية من الشمس (SPF).

- وضع الكريم بسخاء على مناطق الجلد المكشوفة جميعها وإعادة تطبيقه كل ساعتين أو بعد السباحة أو التعرق.

- استخدام الواقي على مدار السنة.

ونصح الطبيب أصحاب البشرة الحساسة باستخدام واقيات الشمس ذات الأساس المعدني التي تحتوي على أكسيد الزنك أو ثاني أكسيد التيتانيوم؛ لتقليل التهيج وضمان حماية فعالة للبشرة.

وفي النهاية، أكد على أهمية ترك صناعة واقيات الشمس للمحترفين لضمان الحماية الفعالة والأمان.