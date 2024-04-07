بريطانيا.. حقن إنقاص الوزن متهمة في التسبب بوفاة 20 شخصًا

كشف تقرير إخباري عن وجود علاقة بين جرعات حقن إنقاص الوزن مثل "Ozempic" و"Wegovy" و20 حالة وفاة في بريطانيا، سُجلت جميعها في العام 2019.

وقال التقرير الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إنه رغم عدم ثبوت أن الوفيات، ناجمة بشكل مباشر عن حقن فقدان الوزن، إلا أن خبراء صحة مكلفين بمراقبة سلامة الأدوية المستخدمة في المملكة المتحدة، يؤكدون أن التقارير عن الآثار الجانبية تشير إلى "الشك" في احتمال إلقاء اللوم على اللقاحات.

حقن مزيفة

وحذر الخبراء البريطانيون من تعاطي عقار "سيماغلوتيد"، وهو العنصر القوي وراء تأثيرات الحقن في إنقاص الوزن، مشيرين إلى أنه يتم بيع إصدارات مزيفة عبر الإنترنت بمبالغ زهيدة، أدت إلى دخول العديد من الحالات في غيبوبة بين الحياة والموت.

وقال تام فراي، رئيس المنتدى الوطني للسمنة، إن إساءة استخدام أدوية السمنة الجديدة من قبل الأشخاص الذين يشترونها إما بدون وصفة طبية أو عبر الإنترنت لمجرد إنقاص الوزن وبدون وصفة طبية متخصصة، يعرضون أنفسهم للخطر، وقد يكون هذا الخطر قاتلاً.