مخاطر خفية يسببها تراجع السمع أو فقدانه

يعد فقدان السمع من الحالات الصحية المحبطة للأطباء والمرضى، لكن أبحاثا حديثة أجرتها جامعة "جونز هوبكنز" كشفت أنها مرتبطة أيضًا بمشاكل المشي والسقوط، وحتى الخرف.

وفي دراسة تتبعت 639 شخصًا بالغًا لمدة 12 عامًا تقريبًا، قال الباحث من جامعة جونز هوبكنز "فرانك لين" إن فقدان السمع الخفيف يضاعف خطر الإصابة بالخرف، أما فقدان السمع المعتدل فيؤدي لمضاعفة المخاطر ثلاث مرات، إذ إن الأشخاص الذين يعانون من ضعف شديد في السمع هم أكثر عرضة للإصابة بالخرف بخمس مرات.