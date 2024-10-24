لا تدركون وجودها.. "أطعمة فائقة المعالجة" تتصدّر غذاءكم "الصحي"

مع زيادة التحذيرات حول مخاطر الأطعمة فائقة المعالجة (UPFs)، والتي تساهم في ارتفاع معدلات أمراض القلب والسكري والسرطان، لا يزال الكثير منا غير مدرك لوجود هذه الأطعمة في نظامنا الغذائي اليومي. وفقًا لكايلا دانييلز، أخصائية التغذية ومؤسسة "كايلا للتغذية"،

فهناك العديد من الأطعمة التي نعتقد أنها صحية، لكنها في الواقع تحتوي على مكونات كيميائية ضارة. ومن أهم الأطعمة التي يجب الانتباه إليها بحسب الخبراء:

الزبادي الغني بالبروتين

على الرغم من شعبيته، يحتوي الزبادي الغني بالبروتين على مواد كثيفة ومحليات صناعية تؤدي إلى مقاومة الأنسولين، مما يزيد من خطر الإصابة بالسكري.

الحليب النباتي

تعتبر بدائل الحليب النباتية أكثر معالجة مما يبدو، حيث تحتوي على زيوت مكررة ومكثفات يمكن أن تؤدي إلى مشاكل هضمية والتهابات.

ألواح البروتين

تحتوي هذه الألواح على مكونات صناعية مثل المحليات والأحماض الدهنية المشبعة، والتي تزيد من مستويات الكوليسترول وتؤثر سلبا على صحة الأمعاء.

شوربات استبدال الوجبات

رغم سهولة تحضيرها، فإنها تحتوي على إضافات تضعف صحة الجهاز الهضمي وتخل بتوازن الميكروبات في الأمعاء.

الخبز الأبيض المصنع

يحتوي على مكونات مكررة ومواد كيميائية تؤدي إلى التهاب الأمعاء، مما يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل القولون التقرحي.

وتشير "كايلا" إلى أهمية الوعي بمكونات هذه الأطعمة والتقليل منها، حيث يمكن أن يكون لها تأثيرات سلبية طويلة الأمد على الصحة، من زيادة الالتهابات إلى التأثير على الجهاز الهضمي.