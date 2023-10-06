دراسة حديثة تفتح الطريق أمام فهم جديد لسلوك الأبوة والأمومة

فتحت دراسة علمية حديثة، الطريق أمام فهم جديد لسلوك الأبوة والأمومة للزوجين اللذين ينتظران قدوم مولود جديد لهما.

ووفق ما نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية، فإن حمل المرأة يعمل على تغييرات في حجم دماغها، وكذلك دماغ زوجها، نتيجة تجديد دائم لخلاياهما العصبية.

وقالت الصحيفة إن الدراسة التي أجريت على الفئران، أظهرت أن غرائز الأمومة ومشاعر الأبوة لديهم كانت ناتجة عن تغيرات في الدماغ، بفعل الاستجابة لهرمون الأستروجين والبروجستيرون في أواخر حمل الأنثى.

ومن المرجح أن تحدث تغييرات مماثلة في الدماغ البشري وفقًا للباحثين، الذين قالوا إن هذا العمل يمكن أن يمهد الطريق لفهم جديد لسلوك الأبوة والأمومة والصحة العقلية بعد الولادة.

وأشار الدكتور جوني كول، الذي قاد البحث في معهد فرانسيس كريك في لندن: "نحن نعلم أن جسد الأنثى يتغير أثناء الحمل استعدادًا لتربية الصغار، فعلى سبيل المثال إنتاج الحليب والذي يبدأ قبل وقت طويل من الولادة".

وأضاف "كول" أن البحث يظهر أن مثل هذه الاستعدادات تحدث في الدماغ أيضًا.

يشار إلى أن النتائج تتوافق مع أبحاث تصوير الدماغ لدى النساء، والتي تُظهر تغيرات في حجم الدماغ ونشاط الدماغ والتي تستمر لفترة طويلة بعد الحمل.

وأجريت الدراسات على الفئران، التي شهدت تحولاً جذريًا في السلوك، حيث لم تظهر الإناث العذراء أي اهتمام بالصغار، وأمهات الفئران تقضي معظم الأوقات في رعاية صغارها.