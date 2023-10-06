دراسة حديثة تفتح الطريق أمام فهم جديد لسلوك الأبوة والأمومة
فتحت دراسة علمية حديثة، الطريق أمام فهم جديد لسلوك الأبوة والأمومة للزوجين اللذين ينتظران قدوم مولود جديد لهما.
ووفق ما نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية، فإن حمل المرأة يعمل على تغييرات في حجم دماغها، وكذلك دماغ زوجها، نتيجة تجديد دائم لخلاياهما العصبية.
وقالت الصحيفة إن الدراسة التي أجريت على الفئران، أظهرت أن غرائز الأمومة ومشاعر الأبوة لديهم كانت ناتجة عن تغيرات في الدماغ، بفعل الاستجابة لهرمون الأستروجين والبروجستيرون في أواخر حمل الأنثى.
ومن المرجح أن تحدث تغييرات مماثلة في الدماغ البشري وفقًا للباحثين، الذين قالوا إن هذا العمل يمكن أن يمهد الطريق لفهم جديد لسلوك الأبوة والأمومة والصحة العقلية بعد الولادة.
وأشار الدكتور جوني كول، الذي قاد البحث في معهد فرانسيس كريك في لندن: "نحن نعلم أن جسد الأنثى يتغير أثناء الحمل استعدادًا لتربية الصغار، فعلى سبيل المثال إنتاج الحليب والذي يبدأ قبل وقت طويل من الولادة".
وأضاف "كول" أن البحث يظهر أن مثل هذه الاستعدادات تحدث في الدماغ أيضًا.
يشار إلى أن النتائج تتوافق مع أبحاث تصوير الدماغ لدى النساء، والتي تُظهر تغيرات في حجم الدماغ ونشاط الدماغ والتي تستمر لفترة طويلة بعد الحمل.
وأجريت الدراسات على الفئران، التي شهدت تحولاً جذريًا في السلوك، حيث لم تظهر الإناث العذراء أي اهتمام بالصغار، وأمهات الفئران تقضي معظم الأوقات في رعاية صغارها.
وبحسب الدراسة، اعتبر في السابق، أن بداية هذا السلوك حدثت أثناء الولادة أو بعدها مباشرة، وربما تكون ناجمة عن هرمونات مثل الأوكسيتوسين، ومع ذلك، فإن أحدث الأبحاث تضع التغيير في مرحلة مبكرة وتشير أيضًا إلى أن التغييرات قد تكون دائمة.
ومن خلال استخدام أجهزة مصغرة متصلة برؤوس الفئران، أظهرت تسجيلات الدماغ أن هرمون الأستروجين قلل من النشاط الأساس لهذه الخلايا العصبية، لكنه جعلها أكثر استثارة واستجابة للإشارات الواردة.
حيث إن بروتين البروجسترون قام بإعادة توصيل مدخلاتها، مما تسبب بتكوين المزيد من المشابك العصبية بحيث كانت هذه الخلايا العصبية متصلة بشكل أكثر كثافة بأجزاء أخرى من الدماغ، ويبدو أن هذه التغييرات دائمة.
ويقول "كول"، "نعتقد أن هذه التغييرات التي يشار إليها غالبًا باسم "دماغ الطفل"، تسبب تغييرًا في الأولوية، فالفئران العذراء تركز على التزاوج، لذلك لا تحتاج إلى الاستجابة لصغار الإناث الأخرى، في حين تحتاج الأمهات إلى أداء سلوك أبوي قوي من أجل التزاوج".
وأضاف: "الأمر المذهل هو أن هذا التحول لا يحدث عند الولادة - فالدماغ يستعد في وقت مبكر جدًا لهذا التغيير الكبير في الحياة، مبينًا أنه عندما تمت هندسة الفئران بحيث كانت الخلايا العصبية غير حساسة للهرمونات، وفشلت في إظهار أي تحول إلى سلوك الوالدين حتى بعد الولادة، ما يشير إلى أن هناك نافذة حرجة في أواخر الحمل عندما تصبح هذه الهرمونات سارية المفعول.
يشار إلى أن التغيرات الهرمونية في البشر ليست هي التأثير الوحيد أو حتى بالضرورة الأساسي، على سلوك الأبوة والأمومة، لكن فهم التغيرات التي تحدث في الدماغ يمكن أن يوفر رؤى جديدة حول التأثيرات على الترابط الأبوي والظروف بما في ذلك اكتئاب ما بعد الولادة والذهان.
من جانبه أشار البروفيسور روبرت فرومكي، من جامعة نيويورك لانجون، والذي لم يشارك في البحث، قائلاً: "لا يزال هناك الكثير مما لا نفهمه عن الأبوة والأمومة، وإشارات الهرمونات في الجسم والدماغ ، وهذه النتائج هي خطوة قوية في هذا الاتجاه".
وأضاف أن الأبوة والأمومة تعدان من بين مجموعة السلوكيات الأكثر تعقيدًا وصعوبة التي ننخرط فيها نحن والحيوانات الأخرى، ولا يوجد مجال كبير لـ "التجربة والخطأ" خاصة في الأيام الأولى بعد الولادة عندما يحتاج الأطفال إلى الكثير من الرعاية.
المصدر: صحيفة الغارديان