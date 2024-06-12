مخاطر تعرض المرأة الحامل للحرارة في الصيف

مع اقتراب الصيف، ينصح الأطباء النساء الحوامل باتخاذ احتياطات إضافية لحماية أنفسهن وأطفالهن من الأمراض المرتبطة بالحرارة.

وتتعرض الحوامل لخطر أكبر عند ارتفاع درجات الحرارة؛ بسبب التغيرات الجسدية والعاطفية التي يمرون بها.

وبحسب موقع "what to except"، عرض الأخصائيون بعض مخاطر تعرض النساء للحرارة في الصيف، إضافة إلى الأعراض الصحية التي تستدعي الاستشارة الطبية:

مخاطر تعرض المرأة الحامل لحرارة الصيف

تشنجات حرارية

تحدث التشنجات الحرارية أثناء ممارسة الرياضة في الطقس الحار وتستمر لفترة أطول من التشنجات المعتادة، وتتسبب الحرارة العالية في فقدان الجسم لكميات كبيرة من الأملاح والمعادن؛ مما يؤدي إلى تقلصات عضلية مؤلمة قد تستمر لفترات طويلة.

الجفاف

يمكن أن يؤدي فقدان السوائل في الجسم إلى انخفاض تدفق الدم إلى المشيمة، مما يزيد من خطر الولادة المبكرة. ويؤثر الجفاف بشكل كبير على صحة الأم والجنين، وقد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة إذا لم يتم معالجته بشكل سريع.

الإنهاك الحراري

يحدث الإنهاك الحراري بسبب الحرارة أو الرطوبة العالية أو النشاط البدني المكثف، وقد يتطور بسرعة إلى ضربة شمس إذا لم يتم التعامل معه بشكل صحيح، ما يشل خطروة على حياة الأم والجنين.

ضربة شمس

تحدث ضربة الشمس عندما ترتفع درجة حرارة الجسم إلى 40 أو أكثر، وتعتبر حالة طارئة وخطرة على الأم والطفل، وتتطلب التدخل الطبي الفوري لتجنب المضاعفات الصحية الخطيرة.