"صديق للبيئة".. ابتكار أرز وردي "هجين" في كوريا الجنوبية

وقال الموقع، إن عملية الإنتاج تتضمن طلاء حبوب الأرز التقليدية بجيلاتين السمك وزرعها بالخلايا الجذعية الدهنية والعضلات المزروعة في المختبر والتي يتم الحصول عليها من الأبقار ،مبينا أنه على مدار فترة تتراوح من 9 إلى 11 يومًا، يخضع الأرز لعملية تحول، حيث يصبح ممزوجًا باللحوم والدهون؛ مما يؤدي إلى تحوله للون وردي فريد.

وأضاف أن النهج المبتكر لا يقدم نكهة جديدة فحسب، بل يعزز أيضًا محتوى البروتين بشكل كبير، حيث يحتوي الأرز الهجين على بروتين أكثر بنسبة 8% من الأرز العادي.

علاوة على ذلك، فهو يحتوي على دهون صحية، مما يساهم في الحصول على صورة غذائية أكثر توازناً.

ولفت أن الفوائد البيئية لهذا الأرز الهجين جديرة بالملاحظة أيضًا، إذ يرتبط إنتاج لحوم البقر التقليدي ببصمة كربونية كبيرة، لكن الباحثين يقدرون أن الأرز الهجين يصدر غازات دفيئة أقل بثماني مرات، فلكل 100 غرام من البروتين يتم إنتاجه، من المتوقع أن يطلق الأرز الهجين أقل من 6.27 كيلوغرام من ثاني أكسيد الكربون، مقارنة بـ 49.89 كيلوغرام المنبعثة من لحم البقر لنفس الكمية من البروتين.