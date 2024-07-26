يروج خبراء الصحة لنوع محدد من "الأطعمة الخارقة" باعتباره لاعبًا رئيسيًا في مكافحة ارتفاع ضغط الدم بعد نتائج التجارب المقنعة.

ووفق صحيفة "التايمز" البريطانية، أظهرت الدراسات أن شرب كوب 250 مل من "عصير الشمندر" باستمرار كل يوم يمكن أن يخفض ضغط الدم بشكل كبير، حيث يلاحظ الأفراد مستويات منتظمة في غضون أربعة أسابيع فقط.

علاوة على ذلك، يبدو أنه بمجرد توقف الناس عن تناول العصير، ارتفع ضغط الدم لديهم إلى حيث بدأ.

وحدد الخبراء في جامعة "كوين ماري" في لندن، فوائد الشمندر المذهلة هذه من النترات الغذائية غير العضوية، إذ تقوم أجسامنا بتحويلها إلى نتريت ثم إلى أكسيد النيتريك.

وتعمل هذه النترات على تسهيل وتوسيع الأوعية الدموية. وهذا يضع الشمندر كمنافس قوي لتنظيم ضغط الدم وتعزيز صحة القلب.

في البحث الذي أجرته الجامعة، تم إجبار الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو المعرضين لخطر الإصابة به على تناول مشروب يومي على مدار شهر. وبينما تم إعطاء نصفهم جرعة من عصير الشمندر، حصل النصف الآخر على دواء وهمي كان عديم الفائدة في الشكل والطعم. وعندما انتهت التجربة، أبلغ أولئك الذين تناولوا عصير الشمندر عن انخفاض في ضغط الدم إلى المعدل "الطبيعي".

ومع ذلك، بعد أسبوعين من الدراسة، بعد التوقف عن نظام عصير الشمندر، رأى المشاركون أن ضغط الدم لديهم يرتفع مرة أخرى إلى الذروة القديمة، مما يشير إلى الحاجة إلى استهلاك النترات بشكل مستمر لتحقيق تأثير دائم.

ووفقا للبروفيسور تيم سبيكتور، أستاذ علم الأوبئة الوراثية في جامعة "كينجز كوليدج" في لندن، يوفر الشمندر فوائد صحية متعددة بسبب محتواه من مادة البوليفينول، التي تساعد على تقليل الالتهاب، والنترات الحيوية لتعزيز تدفق الدم عن طريق توسيع الأوعية الدموية، مما يجعله مفيدا للأداء الرياضي والسيطرة على ارتفاع ضغط الدم.