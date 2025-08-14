أطعمة آمنة من السرطان رغم الخرافات المنتشرة

أكدت مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة أنه لا يوجد نوع غذائي واحد يمكنه التسبب في الإصابة بالسرطان أو الوقاية منه بمفرده، مشيرة إلى أن الخرافات والمفاهيم الخاطئة تدفع البعض لاعتقاد عكس ذلك.

وأوضح الخبراء أن الإفراط في تناول بعض المجموعات الغذائية قد يزيد خطر الإصابة بالسرطان، لكن ذلك لا يعني حتمية الإصابة به.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فيما يأتي الأطعمة التي ارتبطت بالسرطان دون دليل علمي واضح:

البيض: لا توجد أبحاث كافية تثبت صلة مباشرة بين تناوله والإصابة بالسرطان.

القهوة: لا دليل على تسببها في السرطان، بل تشير بعض الدراسات إلى أنها قد تقلل خطر الإصابة بسرطان الكبد والرحم.

فول الصويا: رغم احتوائه على الإيزوفلافون المشابه لهرمون الإستروجين، لم يثبت أي بحث موثوق أنه يزيد خطر الإصابة بالسرطان.

مادة BPA: رغم القلق من وجودها في العبوات البلاستيكية والمعلبات، لا يوجد دليل موثوق على تسببها في السرطان لدى البشر.

وأظهرت الأبحاث أيضًا أن تناول بعض الأطعمة والمشروبات يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالسرطان، ولا سيما اللحوم المصنعة والحمراء، التي تشمل منتجات، مثل: الهوت دوغ واللحوم الباردة واللحم المقدد، إذ تزيد خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.

وشدد الخبراء على أن تناول هذه الأطعمة لا يعني بالضرورة الإصابة بالسرطان، لكنه قد يرفع احتمالات حدوثه؛ ما يجعل الاعتدال في الاستهلاك خطوة أساسية للوقاية.