أطعمة آمنة من السرطان رغم الخرافات المنتشرة

أكدت مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة أنه لا يوجد نوع غذائي واحد يمكنه التسبب في الإصابة بالسرطان أو الوقاية منه بمفرده، مشيرة إلى أن الخرافات والمفاهيم الخاطئة تدفع البعض لاعتقاد عكس ذلك.
وأوضح الخبراء أن الإفراط في تناول بعض المجموعات الغذائية قد يزيد خطر الإصابة بالسرطان، لكن ذلك لا يعني حتمية الإصابة به.
وأظهرت الأبحاث أيضًا أن تناول بعض الأطعمة والمشروبات يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالسرطان، ولا سيما اللحوم المصنعة والحمراء، التي تشمل منتجات، مثل: الهوت دوغ واللحوم الباردة واللحم المقدد، إذ تزيد خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.
وشدد الخبراء على أن تناول هذه الأطعمة لا يعني بالضرورة الإصابة بالسرطان، لكنه قد يرفع احتمالات حدوثه؛ ما يجعل الاعتدال في الاستهلاك خطوة أساسية للوقاية.