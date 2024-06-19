للحفاظ على قوة العضلات في السبعين.. هذه الرياضة "مثالية"

الرياضة وحدها لا تكفي للأشخاص الذين تجاوزوا الـ70 عاما من عمرهم، للحفاظ على صحتهم ولياقتهم؛ إذ كشف خبراء على ضرورة أن يقوم أصحاب هذه الفئة برفع الأثقال في هذه السن.

ووفق صحيفة "الديلي ميل"، فإن الطبيعي أن يفقد الأشخاص وظائف عضلاتهم، كلما تقدموا في السن، حيث تصبح قبضة اليد وقوة الساق أضعف من السابق.

لذا تعد تدريبات المقاومة ذا فائدة كبيرة لهؤلاء، ومن الضروري أن تستمر بعد سنوات التقاعد، وهي مثالية تماما لكبار السن.

واختار باحثون مئات المتقاعدين، الذين يبلغ متوسط أعمارهم 71 عاما، للاختبار، حيث تمرنت الفئة الأولى مدة عام على المقاومة الثقيلة (رفع الأوزان)، أما الثانية فنفذت تمارين معتدلة، والثالثة لم تقم بممارسة أي تمرين إضافي، باستثناء نشاطها اليومي.

وتبين بعد 4 سنوات، أن أولئك الذين ينتمون للفئة الأولى حافظوا على قوة أرجلهم وكتلة عضلاتهم مع مرور الوقت، بينما المنتمون للفئتين الثانية والثالثة فقدوا قوتهم.

وعلق الباحثون على البحث: "كبار السن الذين يتدربون في سن التقاعد على المقاومة الشديدة سيحافظون على وظائف عضلاتهم".