بعد الترويج له في تيك توك.. أضرار زيت الزيتون تفوق فوائده (فيديو)

يتمتع زيت الزيتون بسمعة جيدة، ويعزى ذلك جزئيًّا إلى نتائج الأبحاث التي أظهرت فوائده الصحية، خصوصًا في نظام "البحر الأبيض المتوسط" الغذائي. ومع ازدياد شهرته، أصبح الجميع يضيفه إلى الوجبات والمشروبات كالآيس كريم والقهوة.

ومع ذلك، تثير زيادة استهلاك زيت الزيتون مخاوف خبراء في مجال الصحة، إذ يشير البعض إلى أن السعرات الحرارية المرتفعة في زيت الزيتون قد تفوق فوائده الصحية، ما يجعل مَن يتناوله بإفراط عرضةً للسمنة وأمراض القلب.

وحذَّرت أخصائية التغذية ميشيل روثنشتاين لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، من تناول زيت الزيتون بشكل مفرط، مؤكدة أنه يمكن أن يؤثر على مستويات الكوليسترول ويعيق جهود إنقاص الوزن.

وأكدت: "رغم فوائد زيت الزيتون الصحية، فإن استهلاكه دون رقابة قد يسهم في زيادة الوزن وتدهور الصحة".

ورغم المخاوف المحيطة بزيادة استهلاك زيت الزيتون، فإن الخبراء يؤكدون أهمية تضمينه بشكل معتدل في النظام الغذائي، إذ يُعدّ آمنًا ومفيدًا عند استخدامه بالشكل الصحيح.