صداع ما وراء العينين قد يدل على حالات طبية خطيرة

الصداع ألم في الرأس مزعج وشائع يؤثر على الملايين حول العالم، ويظهر في بعض الأحيان على شكل ألم خلف العينين. وبينما تعزى هذا الأعراض، غالبًا، إلى أسباب طفيفة مثل الصداع التوتري أو إجهاد العين الرقمي، إلا انه قد يشير أيضًا إلى حالات كامنة تتطلب عناية طبية.

وتناول تقرير حديث، نشره موقع "نيوز ميديكال" مختلف أسباب الصداع خلف العينين، مع توضيح إستراتيجيات التشخيص المناسبة، على لسان أطباء مختصين.

أنواع الصداع

يمكن تصنيف الصداع إلى عدة أنواع بناءً على خصائصه وآلياته الأساسية. فالصداع التوتري؛ وهو الأكثر شيوعًا، وغالبًا ما يُوصف بألم ثابت يؤثر على كلا الجانبين من الرأس، ويستمر لمدة تتراوح بين 30 دقيقة إلى عدة ساعات.

أما الشقيقة، التي تعد أيضًا من الأشكال الشائعة للصداع، فتشمل عادة ألمًا نابضًا شديدًا على جانب واحد من الرأس، وقد تصاحبها اضطرابات حسية تُعرف بالأوجاع.

أما الصداع العصبي، فعلى الرغم من ندرته، إلا أنه يسبب ألمًا شديدًا متمركزًا حول عين واحدة أو المنطقة حول الصدغ، وغالبًا ما يتكرر على مدار أسابيع أو أشهر.

وفي الحالات التي يكون فيها الصداع مصحوبًا بألم خلف العينين، يتوقع الباحثون أن تمدد الأوعية الدموية حول العين قد يساهم في هذا الانزعاج.

ولاحظت الدراسات زيادة تدفق الدم في أوعية الشبكية أثناء الصداع النصفي، مما يشير إلى وجود مكون وعائي في إدراك الألم.