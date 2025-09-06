هل يُعتبر العسل بديلًا آمنًا لمرضى السكري؟

قالت طبيبة متخصصة إنه "لا يزال الكثيرون يعتقدون أن العسل آمن لمرضى السكري لأنه أكثر صحة من الفركتوز والغلوكوز. ولكن للأسف، هذا غير صحيح".

وأشارت الدكتورة زهرة بافلوفا إلى أن 70 غراما من العسل تعادل ما يقارب 7 ملاعق طعام، مبينة أن تلك كمية كبيرة جدا لمرضى السكري في اليوم الواحد.

أخبار ذات علاقة 6 طرق صحية لإضافة العسل إلى نظامك الغذائي

وأكدت أنه لا ينبغي لمرضى السكري اعتبار العسل والفواكه المجففة بديلا آمنا للحلويات، لأنها قد تسبب ارتفاعا حادا في سكر الدم وتزيد من العبء على الجسم.

وأضافت الدكتورة بافلوفا أنه "يمكن للزبيب بنوعيه الداكن والفاتح أن يرفع مستوى السكر في الدم بشكل كبير، ما يجبر الجسم على إفراز أقصى قدر من الأنسولين".

ونوهت إلى أنه "بعد 120 دقيقة من تناول الزبيب، سينخفض ​​مستوى الجلوكوز في الدم، لأن الأنسولين "النابالم" سيعمل، أي أن الأنسولين هو الذي يخفض مستوى السكر، وليس الزبيب".

وبيّنت الدكتورة بافلوفا أنه نتيجة لذلك، ومع الانخفاض الحاد في مستوى السكر، سيبدأ الكبد في تعويض مستواه، وسيستجيب البنكرياس بإفراز جديد للأنسولين، ويعتبر الوضع في هذه الحالة غير آمن لمرضى السكري، لأنها تزيد من العبء على الجسم.