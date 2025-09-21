فاكهة التنين الأحمر.. دعم طبيعي لعلاج فقر الدم

قد يكون التعامل مع فقر الدم مرهقًا، وغالبًا ما تُستخدم مكملات الحديد كخط علاج أول.

ومع ذلك، يبحث الكثيرون عن طرق طبيعية لدعم مستويات الحديد في أجسامهم، وبعض الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية قد تسهم في تعزيز إنتاج خلايا الدم الحمراء، وتحسين مستويات الطاقة، ودعم صحة القلب.

في هذا السياق، يُبرز الدكتور كونال سود، اختصاصي التخدير وطب الألم التدخلي، فاكهة استوائية تُعرف بخصائصها الفريدة وهي فاكهة التنين الأحمر.

وأوضح الدكتور سود أن هذه الفاكهة الغنية بالفيتامينات والمعادن قد تُفيد في علاج فقر الدم، بفضل دورها في تعزيز إنتاج خلايا الدم الحمراء، وتقليل الالتهابات، وتحسين صحة القلب.

الفوائد الغذائية

تتميّز هذه الفاكهة بلونها الزاهي ومحتواها الغني من الحديد، فيتامين C، والألياف، إضافة إلى مضادات الأكسدة مثل الفلافونويد والمغنيسيوم، مما يجعلها خيارًا غذائيًا مفيدًا بشكل خاص لمرضى فقر الدم.

وبحسب الدكتور سود، فإن مضادات الأكسدة الموجودة فيها تدعم صحة القلب، وتنظّم مستويات السكر في الدم، وتقلّل من الالتهابات.

ورغم الحاجة للمزيد من الدراسات، فقد أظهرت أبحاث أولية نتائج واعدة؛ منها دراسة أشارت إلى أن شرب 500 غرام من عصير فاكهة التنين الأحمر، يوميًا، لمدة أسبوع، ساهم في رفع مستويات الهيموغلوبين، وكريات الدم الحمراء لدى نساء حوامل مصابات بفقر الدم.