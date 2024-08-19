وجد فريق باحثين من جامعة ناغويا في اليابان أن تناول الأسماك الصغيرة الكاملة بانتظام يمكن أن يطيل متوسط العمر المتوقع لدى النساء، وذلك بعد تحليل بيانات 80,000 شخص تتراوح أعمارهم بين 35 و69 عاماً.

وفي البحث الجديد، قيم العلماء تواتر تناول المشاركين للأسماك الصغيرة باستخدام استبيان تكرار الطعام في بداية الدراسة. وتمت متابعتهم لمدة تسع سنوات في المتوسط، مع مشاركة السجلات الصحية طوال فترة الدراسة.

وكشف التحليل أن النساء اللاتي تناولن الأسماك الصغيرة مرة إلى ثلاث مرات في الشهر كنَّ أقل عرضة للوفاة بنسبة 32% على مدى السنوات التسع مقارنة بالنساء اللاتي نادراً ما تناولنها.

وقال الفريق إن تجاهًا مماثلًا لوحظ بالنسبة للرجال، لكن الفرق لم يكن كافيًا ليكون ذا دلالة إحصائية.

وصرح الباحثون، الذين كتبوا في مجلة Public Health Nutrition، بأن النتائج التي توصلوا إليها تشير إلى أن دمج الأسماك الصغيرة في نظامهم الغذائي اليومي، يمكن أن يكون إستراتيجية بسيطة وفعالة لإطالة عمر النساء.

وقال الدكتور شيناتسو كاساهارا، أحد مؤلفي الدراسة "كشفت الدراسات السابقة عن التأثير الوقائي لتناول الأسماك على النتائج الصحية، بما في ذلك مخاطر الوفيات".

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ومع ذلك، فقد ركزت دراسات قليلة على تأثير تناول الأسماك الصغيرة على وجه التحديد على النتائج الصحية، حيث إنه من السهل على الجميع تناول الأسماك الصغيرة، ويمكن تناولها كاملة، بما في ذلك الرأس والعظام والأعضاء.

كما يمكن أن تسهم المغذيات والمواد النشطة فسيولوجيًّا التي تنفرد بها الأسماك الصغيرة في الحفاظ على صحة جيدة.

وتؤكد العلاقة العكسية بين تناول الأسماك الصغيرة وخطر الوفيات لدى النساء على أهمية هذه الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية في وجبات الأشخاص.

ومن الأمثلة على تلك الأسماك: الطُعم الأبيض، وهو سمك صغير غير ناضج فضي اللون من مجموعة أسماك الرنجة، وأسماك الأنشوجة، والسردين المجفف.