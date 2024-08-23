أعلنت الأمم المتحدة أن بوروندي تسجل، حاليًا، أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس جدري القردة بين الأطفال والمراهقين دون الـ20 عامًا.

وعبّر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي، الخميس، عن القلق بشأن انتشار فيروس جدري القردة على مستوى العالم.

وأشار دوجاريك، إلى أن المجتمعات الضعيفة تواجه أسوأ آثار وباء جدري القردة، الذي يزداد انتشارًا في شرق وجنوب القارة الأفريقية، وفق "الأناضول".

وقال: "أعلنت اليونيسف بأن بوروندي تشهد، حاليًا، أعلى معدل للإصابات بفيروس جدري القردة بين الأطفال والمراهقين دون سن الـ20 في المنطقة".

وأوضح أن الارتفاع السريع في عدد الإصابات بين الأطفال في بوروندي مرتبط بتزامنه مع تفشي وباء الحصبة.

وذكر المتحدث الأممي، أن الدول الخمس التي يسجل فيها أعلى معدلات الإصابة بفيروس جدري القردة تقع في أفريقيا (بوروندي، ورواندا، وأوغندا، وكينيا، وجنوب أفريقيا).

وكشف عن رصد السلالة الجديدة للوباء في جميع هذه الدول باستثناء جنوب أفريقيا.

وفي 14 أغسطس/ آب الجاري، أعلنت منظمة الصحة العالمية، فيروس جدري القردة "حالة طوارئ صحية ذات أهمية دولية".

وينتقل جدري القردة في الغالب عن طريق الاتصال الجنسي، والتلامس الجلدي، وكذلك مشاركة الفراش، والمناشف، والملابس.

وتشمل أعراض الفيروس طفحًا جلديًا، وتوعكًا، وحمى، وتضخمًا في الغدد الليمفاوية، بالإضافة إلى قشعريرة، وصداع، وألم عضلي.

