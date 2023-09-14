"ذي تايمز": بريطانيا تتذيل أوروبا في نسب الناجين من السرطان

جاءت المملكة المتحدة خلف جيرانها الأوروبيين في معدلات الناجين من مرض السرطان والوفيات الناجمة عن مرض الخرف ومشاكل صحية أخرى يمكن تفاديها بحسب تقرير صادر عن معهد أبحاث السياسات العامة في لندن.

وذكر التقرير أنه من دون إجراء إصلاحات عاجلة فإنّ دافعي الضرائب سيواجهون رسومًا متزايدة بسبب تدهور الخدمات الصحية.

وتظهر البيانات أنّ أكثر من ثلث الأشخاص الذين يتلقون العلاج في مستشفيات الخدمات الصحية الوطنية عانوا من تدهور في صحتهم بينما ينتظرون تقديم الرعاية لهم.

وخلص التقرير إلى أنّ خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية تخفق في جعل البلاد أكثر ازدهارًا وأكثر تحسنًا من الناحية الصحية. كما خلص إلى أنّ عدد الوفيات التي كان من الممكن تفادي وقوعها من خلال الرعاية الصحية في وقتها أو التدخلات في مجال الصحة العامة أعلى بكثير من جميع الدول الأوروبية المشابهة ومن بينها فرنسا وألمانيا وإسبانيا.

وتشير التقديرات الواردة في التقرير إلى أنّ عدد الأشخاص الذين ماتوا في عشر السنوات التي تلت 2010 كان سيكون أقل بمقدار 243 ألف وفاة لو كان لدى المملكة المتحدة معدل وفيات يمكن تجنبها، مشابه لتلك المعدلات في الدول الأوروبية المماثلة.

وقال التقرير أيضًا أنّ نوعية الرعاية في انخفاض مستمر، مشيرًا إلى أنّ معدل الوفيات جراء مرض الخرف آخذ بالازدياد عالميًّا، لكنه في بريطانيا يمضي بوتيرة أسرع.

كما كان من الممكن تفادي وقوع 180 ألف حالة وفاة ناجمة عن السرطان في العقد الذي تلا 2010 لو كانت المعدلات في المملكة المتحدة مطابقة لمتوسط المعدلات الأوروبية.

وكان رئيس الوزراء ريشي سوناك جعل تخفيض قوائم الانتظار الخاصة بمرضى مستشفيات الخدمات الصحية الوطنية إحدى خمس أولويات للعام الحالي.

المصدر: صحيفة "ذي تايمز" البريطانية