اليمن يسجل ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات بالحصبة

سجلت حالات الحصبة والحصبة الألمانية في اليمن ارتفاعاً كبيرًا هذا العام، وازدياداً في أعداد المتوفين جراء مضاعفاتها، وغالبيتهم من فئة الأطفال من كلا الجنسين.

هذا الازدياد الكبير في عدد الحالات دعا الحكومة اليمنية، أمس السبت، إلى إطلاق حملة وطنية طارئة لتحصين الأطفال في البلاد.