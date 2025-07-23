هل منتجات العناية بالبشرة فعّالة حقًا؟ أطباء الجلدية يختارون الأفضل

مع وجود عدد لا يُحصى من منتجات العناية بالبشرة في الأسواق، يجد الكثيرون صعوبة في تحديد ما هو فعّال حقًا. لكن دراسة جديدة نُشرت في مجلة الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية سلطت الضوء على 23 مكونًا يتفق أطباء الجلد على فعاليتها.

وقاد الدراسة الدكتور مراد علام من جامعة نورث وسترن، حيث قام فريقه بمسح آراء 62 طبيبا جلديا من مختلف أنحاء الولايات المتحدة لتقييم 83 مكونا تمت دراستها علميا. وتساعد النتائج في تبسيط اختيار منتجات العناية بالبشرة من خلال تحديد المكونات التي تقدم نتائج حقيقية للمشكلات الشائعة مثل حب الشباب، والجفاف، والتجاعيد، وتغير لون البشرة.

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ومن أهم المكونات التي يوصي بها أطباء الجلد:

الريتينويدات: تعتبر "المكون البطل" لمكافحة الشيخوخة، حيث تعالج التجاعيد، وحب الشباب، والمسام الواسعة، والبشرة الدهنية، من خلال تعزيز تجدد الخلايا وزيادة إنتاج الكولاجين. والخيارات التي تُصرف بوصفة طبية هي الأكثر فعالية، لكن الأنواع المتوفرة دون وصفة مثل الريتينول أقل قوة وأكثر لطفا.

واقي الشمس: لا يزال يُعتبر أهم منتج للعناية بالبشرة، إذ يحمي من أضرار الأشعة فوق البنفسجية التي تُعد السبب الأساسي لشيخوخة الجلد وسرطان الجلد. وتُعد واقيات الشمس المعدنية خيارًا ممتازًا للبشرة الحساسة أو المصابة بالوردية.

حمض الساليسيليك: من أحماض البيتا هيدروكسي (BHA)، يساعد في تنظيف المسام وتقليل الدهون؛ ما يجعله مثاليا لعلاج حب الشباب.

حمض الجليكوليك: من أحماض ألفا هيدروكسي (AHA)، يساعد على تقشير البشرة وتفتيح البقع الداكنة من خلال تسريع تجدد الخلايا.

النياسيناميد: أحد أشكال فيتامين B3، يقلل من الالتهاب والاحمرار والبقع الداكنة.

مكونات أخرى مهمة:

للبشرة الجافة: لاكتات الأمونيوم، السيراميدات، حمض الهيالورونيك، الفازلين

للبقع الداكنة: حمض الأزيليك، حمض الكوجيك، الهيدروكينون

لحب الشباب: حمض الأزيليك، بيروكسيد البنزويل، الكليندامايسين

للاحمرار: إيفرمكتين، ميترونيدازول، برومونيدين، منتجات خضراء اللون

وفي النهاية، يحذر الخبراء من أن بعض المكونات مثل الهيدروكينون وبرومونيدين قد تسبب آثارا جانبية أو لا تناسب الاستخدام طويل الأمد. ويُفضل الجمع بين المكونات بدلاً من استخدامها بشكل فردي لتحقيق نتائج أفضل، لكن من الأفضل دائما استشارة طبيب الجلد لتخصيص العلاج حسب احتياجات بشرتك.

