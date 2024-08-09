تعرف على أسباب آلام الورك أثناء المشي وطرق علاجها

تُعد آلام الورك أثناء المشي مشكلة شائعة تصيب الأفراد من مختلف الأعمار، وخاصة كبار السن، وفقًا لتقرير نشره موقع "Very Well Health".

يمكن أن تنجم هذه الآلام عن مشكلات في العظام أو المفاصل أو الأوتار أو العضلات المحيطة بمفصل الورك. لذا؛ فإن التشخيص الدقيق والعلاج المناسب أمران أساسيان لإدارة هذه الآلام بفعالية.

وبحسب موقع "Very Well Health"، إليك الأسباب الشائعة لآلام الورك:

التهاب المفاصل

تتسبب في تآكل الغضروف في مفصل الورك، مما يؤدي إلى الألم والتيبس.

نخر العظم اللاوعائي

يحدث عندما ينقطع إمداد الدم إلى عظم الورك، مما يؤدي إلى موت الأنسجة العظمية.

التهاب الأوتار

التهاب الأوتار حول مفصل الورك بسبب الإفراط في استخدام العضلات.

الكسور

كسور في عظم الفخذ العلوي، غالبًا نتيجة للسقوط أو الصدمة.

الخلع

حالة طبية طارئة يحدث فيها خروج رأس عظم الفخذ من تجويف الورك.

العدوى أو الالتهاب

مثل التهاب العظم والتهاب الغشاء الزليلي.

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يمكن إدارة آلام الورك الخفيفة من خلال ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لتقوية عضلات الورك، ووتخفيف الوزن الزائد الذي يضغط على الوركين، واستخدام الأحذية الداعمة التي تقلل الصدمات.

وممارسة المشي بطريقة جيدة تمنع المزيد من الإجهاد. ووضع الثلج يقلل الالتهاب.

استشارة مقدم الرعاية الصحية ضرورية إذا استمر الألم لأكثر من بضعة أيام، خاصةً إذا كان مرتبطًا بإصابة أو صدمة حديثة، أو إذا كان مصحوبًا بألم شديد، أو تورم، أو صعوبة في تحمل الوزن، أو علامات عدوى.

وتشمل خيارات العلاج، مسكنات الألم والأدوية المضادة للالتهابات، وتمارين تقوية العضلات وتحسين وظيفة المفاصل، والجراحة في الحالات الشديدة مثل الكسور أو تلف المفاصل.