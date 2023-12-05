ما تأثير التوتر على الجسم وكيف يمكن منع تحوله لحالة مرضية؟

سلّط تقرير بريطاني، الضوء على أعراض التوتر الذي يشعر به الأشخاص، لأسباب مختلفة، وانعكاسه على أجسادهم بشكل مباشر.

ووفق تقرير لصحيفة "تلغراف" البريطانية، "إذا كنت تشعر بالتوتر يهيمن على حياتك فأنت لست وحدك، فقد تعددت الأسباب والتوتر واحد، سواء بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة أو بسبب الأحداث الجارية من حولنا وصولا إلى المخاوف الصحية في مرحلة ما بعد الوباء أو غير ذلك".

وتظهر الأبحاث أن التوتر يؤثر على كل وظائف الجسم تقريبًا.

وعلى سبيل المثال، ينتج الكبد نسبة سكر إضافية في الدم عندما تكون متوترًا، ما قد يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

ويمكن أن تتسبب هرمونات التوتر في تسارع نبضات القلب، ما قد يزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وإذا استمر لفترة طويلة، يمكن أن يعرضك لخطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية.

ويعطل التوتر أيضًا طريقة هضم الطعام، مع احتمال التسبب في مشاكل في الجهاز الهضمي ومتلازمة القولون العصبي وعندما تشعر بالتوتر فإن ذلك يمكن أن يسبب الصداع وآلام الظهر والكتف.

وبحسب التقرير، يمكن "للتوتر المزمن طويل الأمد"، أن يضعف مناعتك، ما يجعلك أكثرعرضة للإصابة بالفيروسات، بما في ذلك نزلات البرد والإنفلونزا ناهيك عن تأثير التوتر على الحياة الزوجية لدى النساء والرجال ناهيك عن مشاكل النوم، ومشاكل الجهاز الهضمي، وتقلب المزاج وزيادة الوزن.